Эффект линзы в действии: в Брянске снова загорелся военный госпиталь

Крайне жарко в Брянской области. Не только потому, что шкварит солнце, но и пылает военный госпиталь. Причем дымящееся недостроенное сооружение достаточно мощно.

Собственно, местные телеграмы активно распространяют информацию о том, что вспыхнул недостроенный военный госпиталь. Произошло это в Брянске 16 июля, передает 24 Канал.

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Вокруг витает густой дым

В пабликах пишут, что по одной из версий, госпиталь вспыхнул из-за якобы атаки дронами. Заметим, что само сооружение – будущее медицинское учреждение, в котором должны, если его достроят, лечить ветеранов. Вероятно, говорится об оккупантах, воевавших во время так называемой "спецоперации".

Огонь в Брянске виден издалека: смотрите видео

Правильное замечание у блогера и активиста Сергея Стерненко. С одной стороны он высмеял пожар в госпитале, а с другой – обратил внимание на характер дыма.

В Брянске снова удар по зданию недостроенного госпиталя для грязнодупых. Наверное, не будет им куда раненых возить. Вопрос только один. А почему он так дымит?

– написал он.

К слову, демонстративная реакция людей вокруг. Горит себе недостроенный госпиталь, а россияне стоят и снимают видео. Как будто пришли кино посмотреть. Справедливости ради, на тот момент ликвидировать пожар прибыли спасатели.

Рабочие просто смотрят, как горит госпиталь: смотрите видео

Собственно, в пабликах сетуют, что этот госпиталь горит уже второй раз за это лето. В прошлый раз огонь охватил его 18 июня.

Достроить госпиталь никак не удается