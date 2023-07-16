Эффект линзы в действии: в Брянске снова загорелся военный госпиталь
Крайне жарко в Брянской области. Не только потому, что шкварит солнце, но и пылает военный госпиталь. Причем дымящееся недостроенное сооружение достаточно мощно.
Собственно, местные телеграмы активно распространяют информацию о том, что вспыхнул недостроенный военный госпиталь. Произошло это в Брянске 16 июля, передает 24 Канал.
Читайте также У берегов России упала баллистическая ракета Ким Чен Ина, которой он угрожал США
Вокруг витает густой дым
В пабликах пишут, что по одной из версий, госпиталь вспыхнул из-за якобы атаки дронами. Заметим, что само сооружение – будущее медицинское учреждение, в котором должны, если его достроят, лечить ветеранов. Вероятно, говорится об оккупантах, воевавших во время так называемой "спецоперации".
Огонь в Брянске виден издалека: смотрите видео
Правильное замечание у блогера и активиста Сергея Стерненко. С одной стороны он высмеял пожар в госпитале, а с другой – обратил внимание на характер дыма.
В Брянске снова удар по зданию недостроенного госпиталя для грязнодупых. Наверное, не будет им куда раненых возить. Вопрос только один. А почему он так дымит?
– написал он.
К слову, демонстративная реакция людей вокруг. Горит себе недостроенный госпиталь, а россияне стоят и снимают видео. Как будто пришли кино посмотреть. Справедливости ради, на тот момент ликвидировать пожар прибыли спасатели.
Рабочие просто смотрят, как горит госпиталь: смотрите видео
Собственно, в пабликах сетуют, что этот госпиталь горит уже второй раз за это лето. В прошлый раз огонь охватил его 18 июня.
Достроить госпиталь никак не удается
- Тогда медиа страны-агрессора писали, что масштабный пожар вспыхнул в Володарском районе. Пламя охватило тот же военный госпиталь.
- В сеть также выложили немало фото и видео. Причем их делали из разных уголков Брянска. Это демонстрировало, что пожар был масштабным, если его видели на расстоянии. Тогда в небо тоже поднимался густой серый дым.
- Пропагандисты затем поспешили успокоить жителей. Мол, открытое горение в госпитале удалось ликвидировать. Также отметили, что вспыхнуло битумное покрытие на крыше. На тот момент сооружение было на стадии строительства.
- Интересно, что тогда предполагали, что вспыхнуло здание из-за какой-то диверсии. Обратим внимание, что губернатор Брянщины Александр Богомаз решил ситуацию не комментировать.