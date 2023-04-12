Обломки вертолета и кассетных снарядов: в Брюссель привезли доказательства военных преступлений России

В Брюсселе в Украинском хабе открылась выставка "Битва за Киевщину 2022" с обломками российской военной техники. Экспозиция посвящена годовщине освобождения Киевской области от российских захватчиков.

Подробности сообщает корреспондентка 24 канала в Брюсселе София Назаренко. Она отметила, что большинство экспонатов, представленных на выставке, были добыты в период, когда велись бои на территории Петровской общины Киевской области.

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По словам главы территориальной общины Радиона Старенького, после начала полномасштабного вторжения враг очень быстро продвигался и через несколько дней Петровская община была в окружении с севера и запада. Около двух тысяч местных жителей помогали украинским солдатам бороться с оккупантами.

Участникам экспозиции показали доказательства военных преступлений

Украинцы привезли доказательства военных преступлений россиян – среди них есть сиденья из вертолета, который достали из Киевского моря, фрагменты кассетных снарядов, снарядов системы "Град" и даже письмо от пятиклассницы из России к российскому оккупанту.

Доказательства военных преступлений России привезли в Брюссель / Фото Софии Назаренко

Также можно увидеть военную форму русских солдат, их каски, сухпаек и флаг страны-агрессора. Однако флаг не настоящий, а произведенный на заказ в Украине. Радион Старенький поделился, что украинцы сразу же уничтожили все оккупантские триколоры.

Когда мы заказывали русский флаг, нам везде в Украине отказывали. И только когда мы предложили, чтобы на этом флаге был след оккупанта – тогда согласились его сделать,

– сказал он.

Увидеть Бучу и Ирпень своими глазами

Уникальная часть выставки – виртуальный музей. С помощью VR-очков, посетители имеют возможность своими глазами увидеть разрушенные города, Бучу, Ирпень в 3D-формате.



В виртуальной реальности можно было посетить Бучи, Ирпень / Фото Софии Назаренко



В виртуальной реальности можно было посетить Бучи, Ирпень / Фото Софии Назаренко

В Европе выставка презентуется уже во второй раз. В начале этого года экспозицию принимали в литовском сейме, в Вильнюсе. Одним из организаторов мероприятия выступил литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс. Он напомнил, что российские преступники угрожали захватить Киев за три дня, но он стоит и живет своей суверенной жизнью.

Сегодня вы можете увидеть элементы российской агрессии и войны не только на словах. Здесь они имеют форму и вы можете увидеть разрушительную силу этого оружия, направленного против ни в чем не повинного украинского народа и Украины как государства,

– подчеркнул европарламентарий.

Отметим, что все желающие смогут посетить выставку с 11 по 15 апреля у здания Украинского хаба "Станция Европа".