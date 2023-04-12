Подробиці повідомляє кореспондентка 24 каналу у Брюсселі Софія Назаренко. Вона зауважила, що більшість експонатів, представлених на виставці, були здобуті в період, коли велись бої на теренах Петрівської громади Київської області.

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За словами очільника територіальної громади Радіона Старенького, після початку повномасштабного вторгнення ворог дуже швидко просувався і за декілька днів Петрівська громада була в оточенні з півночі та заходу. Близько двох тисяч місцевих жителів допомагали українським солдатам боротися з окупантами.

Учасникам експозиції показали докази воєнних злочинів

Українці привезли докази воєнних злочинів росіян – серед них є сидіння з гвинтокрила, який дістали з Київського моря, фрагменти касетних снарядів, снарядів системи "Град" і навіть лист від п'ятикласниці з Росії до російського окупанта.

Докази воєнних злочинів Росії привезли до Брюсселя / Фото Софії Назаренко

Також можна побачити військову форму російських солдатів, їхні каски, сухпайок і прапор країни-агресорки. Однак, прапор не справжній, а вироблений на замовлення в Україні. Радіон Старенький поділився, що українці одразу ж знищили усі окупантські триколори.

Коли ми замовляли російський прапор, нам скрізь в Україні відмовляли. І лише, коли ми запропонували, щоб на цьому прапорі був слід окупанта – тоді погодились його виробити,

– сказав він.

Побачити Бучу й Ірпінь на власні очі

Унікальна частина виставки – віртуальний музей. За допомогою VR-окулярів, відвідувачі мають змогу на власні очі побачити зруйновані міста, Бучу, Ірпінь у 3D-форматі.



У віртуальній реальності можна було відвідати Бучі, Ірпінь / Фото Софії Назаренко​



У віртуальній реальності можна було відвідати Бучі, Ірпінь / Фото Софії Назаренко

У Європі виставка презентується вже вдруге. На початку цього року експозицію приймали у литовському сеймі, у Вільнюсі. Одним з організаторів заходу виступив литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс. Він нагадав, що російські злочинці погрожували захопити Київ за три дні, але він стоїть і живе своїм суверенним життям.

Сьогодні ви можете побачити елементи російської агресії та війни не лише на словах. Тут вони мають форму і ви можете побачити руйнівну силу цієї зброї, спрямованої проти ні в чому не винного українського народу та України як держави,

– наголосив європарламентар.

Зазначимо, усі охочі зможуть відвідати виставку з 11 по 15 квітня у будівлі Українського хабу "Станція Європа".