Троянский конь Путина: в ЕС заявили, что "сыты по горло" поведением Орбана

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что будет блокировать открытие переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и выделении ей 50 миллиардов евро помощи. В Брюсселе говорят, что для согласования этих решений не требуется согласие Венгрии.

Венгерские власти произвольно подрывают единство Евросоюза, так считают другие государства-члены. Об этом заявил европейский чиновник в Брюсселе на условиях анонимности.

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Согласия Будапешта не требуется

Дипломат подчеркнул, что венгерские власти без всякой на то причины блокируют решения, которые жизненно важны для ЕС, в частности открытие переговоров с Украиной о вступлении.

Чиновник добавил, что, несмотря на сопротивление Венгрии, другие 26-членов ЕС могут принимать ключевые решения и без согласия Будапешта.

В Брюсселе уже прямо называют Орбана троянским конем Путина. Там также убеждают, что даже если Словакия начнет вести себя так же алогично как Венгрия, это тоже не изменит ситуации, и подавляющее большинство стран-членов ЕС продолжат быть на стороне Украины и поддерживать ее.

Завтрак убеждение

Как сообщают СМИ, в Брюсселе до последнего не оставляют попыток изменить позицию Венгрии. Вечером 13 декабря состоялась встреча президента Евросовета Шарля Мишеля с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они собрались, чтобы согласовать "общую линию" перед саммитом.

А 14 декабря утром Шарль Мишель, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели рабочий завтрак с Орбаном, во время которого пытались убедить того не "вставлять палки в колеса" важным решением, которое будет рассматриваться на саммите.

У Орбана нет никаких причин блокировать членство Украины в ЕС

13 декабря президент Зеленский посетил Осло для участия в саммите "Украина – Северная Европа". Во время совместной пресс-конференции с лидерами стран Скандинавии глава государства рассказал журналистам, о чем он разговаривал с Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации Хавьера Милея. По словам Зеленского, разговор был о том, что обеим странам нужно организовать конструктивную встречу, чтобы решить все проблемы, которые между ними есть. Кроме того, Зеленский сказал, что у Орбана нет никакой причины блокировать членство в ЕС. Президент попросил венгерского премьера назвать хотя бы одну причину блокировки. Зеленский отметил, что ждет ответа от Орбана.

Напомним, что уже сегодня, 14 декабря, начнется саммит ЕС, на котором, в частности, будет решено открывать ли переговоры о вступлении с Украиной. Впрочем, как известно, общую позицию страны-члены Евросоюза еще не выработали. Более того, против этого решения решительно выступает Венгрия.