В Брюсселе из-за России созывают внеочередное заседание НАТО – Украина

В штаб-квартире Североатлантического Альянса в Брюсселе 22 февраля состоится чрезвычайное заседание Комиссии Украина – НАТО. Будут говорить об угрозах на фоне "признания" Россией боевиков.

О заседании объявили в день его проведения. После него Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг.

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Как Столтенберг реагировал на решение Путина

Генсек альянса сразу отреагировал на признание Путиным боевиков. Он подчеркнул, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Столтенберг призвал Москву прекратить разжигать конфликта и вспомнить о дипломатии.

Что этому предшествовало

Путин "признал" фейковые "республики" на Донбассе. Он подписал с боевиками договоры о дружбе и поручил ввести свои войска на Донбасс.

Украина сразу созвала заседание Совета национальной безопасности и обороны и обратилась к международным партнерам.

Весь цивилизованный мир осудил действия Москвы. Новые санкции уже анонсировал ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и др. Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

Президент Владимир Зеленский получил запрос о расторжении дипломатических отношений с Россией. Вскоре он его рассмотрит.

Верховная Рада 22 февраля одобрила постановление-ответ России. Констатировали, что Кремль усиливает агрессию и нарушает территориальную целостность нашего государства.

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