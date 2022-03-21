В Брюсселе начали рассматривать заявку Украины на членство в Евросоюзе

В Брюсселе 21 марта собрались министры иностранных дел стран-членов Евросоюза. На заседании упомянули об Украине.

Об этом сообщил профильный еврокомиссар Оливер Вархели, решающий вопросы расширения и соседства.

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Еврокомиссар выразил слова поддержки Украине, отметив, что ЕС продолжает оказывать помощь нашей стране. Он также упомянул о процессе предоставления Украине официального статуса кандидата в члены Европейского союза.

Вархели отметил, что Еврокомиссия уже начала работу над предоставлением заключения по заявке Украины на членство в Евросоюзе.

Мы будем работать так быстро, как только сможем,

– заверил Оливер Вархели.

Путь Украины в ЕС

После полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны 28 февраля Украина подала заявку на вступление в Евросоюз, тем самым разорвав стандартные правила и процедуры ЕС. Второй ключевой датой стало 11 марта, когда саммит ЕС принял политическое решение о "зеленом свете" для украинской заявки.

Впрочем, оставалось неясным, как долго будет продолжаться рассмотрение украинской заявки, ведь на саммите звучали также заявления лидеров ЕС о том, что ускорять этот процесс нельзя. А для Украины время значит очень много.

18 марта мы преодолели этот этап. Переговоры президентов Украины и Еврокомиссии завершились договоренностью об ускоренном пути, который будет применен впервые в новейшей истории расширения ЕС. По оценкам из Брюсселя, он должен привести к положительному выводу ЕК о готовности Украины к статусу кандидата в считанные месяцы.

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