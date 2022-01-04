В Брюсселе подтвердили дату заседания Совета Россия – НАТО
Источник:ТАСС
Заседание Совета Россия – НАТО состоится 12 января. В Альянсе призвали Москву учитывать обеспокоенность западных государств относительно ситуации возле украинской границы.
Об этом сообщил представитель Североатлантического альянса. 12 – 13 января в Брюсселе также состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.
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Генсек созвал встречу на 12 января
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг как председатель Совета Россия – НАТО созвал встречу на 12 января 2022 года,
– говорится в сообщении пресс-службы организации.
Сейчас в НАТО не уточнили, какой будет повестка дня встречи. Планы на это заседание у Москвы и Брюсселя разные. В России не раз отмечали, что хотят обсудить свои инициативы в сфере европейской безопасности.
Что будет требовать Москва от НАТО
Речь идет об отказе от размещения сил НАТО возле границ России, а также от курса к привлечению в Альянс Украины и Грузии. Между тем, НАТО планирует поднять вопросы напряжения возле украинской границы.
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Последние переговоры Байдена и Путина: что говорили об Украине
- Тему напряжения возле украинской границы поднимал в разговоре с Владимиром Путиным и Джо Байден.
- Президенты США и России провели телефонные переговоры 30 декабря.
- Байден подчеркнул, что есть 2 возможных сценария развития отношений между Москвой и Вашингтоном, они зависят от действий России.
- США продолжают внимательно следить за передвижением и наращиванием российских войск на границе с Украиной.
- Байден призвал Путина снизить напряжение.
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