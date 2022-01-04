В Брюсселе подтвердили дату заседания Совета Россия – НАТО

Заседание Совета Россия – НАТО состоится 12 января. В Альянсе призвали Москву учитывать обеспокоенность западных государств относительно ситуации возле украинской границы.

Об этом сообщил представитель Североатлантического альянса. 12 – 13 января в Брюсселе также состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

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Генсек созвал встречу на 12 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг как председатель Совета Россия – НАТО созвал встречу на 12 января 2022 года,

– говорится в сообщении пресс-службы организации.

Сейчас в НАТО не уточнили, какой будет повестка дня встречи. Планы на это заседание у Москвы и Брюсселя разные. В России не раз отмечали, что хотят обсудить свои инициативы в сфере европейской безопасности.

Что будет требовать Москва от НАТО

Речь идет об отказе от размещения сил НАТО возле границ России, а также от курса к привлечению в Альянс Украины и Грузии. Между тем, НАТО планирует поднять вопросы напряжения возле украинской границы.

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Последние переговоры Байдена и Путина: что говорили об Украине

Тему напряжения возле украинской границы поднимал в разговоре с Владимиром Путиным и Джо Байден.

Президенты США и России провели телефонные переговоры 30 декабря.

Байден подчеркнул, что есть 2 возможных сценария развития отношений между Москвой и Вашингтоном, они зависят от действий России.

США продолжают внимательно следить за передвижением и наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Байден призвал Путина снизить напряжение.

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