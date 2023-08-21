Во Львовской области мужчина стрелял в беспризорную собаку: ему грозит до 8 лет лишения свободы

Правоохранители рассказали о преступлении, которое совершил житель Львовщины. Известно, что в Бродах мужчина стрелял в беспризорную собаку. За это его ожидает наказание.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Оно касается жестокого обращения с животными.

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Собака находится на лечении

Как рассказывают в полиции, мужчина попал собаке в шею. В настоящее время животное находится в Центре адаптации животных. Там ему оказывают всю необходимую помощь.

Правоохранители установили, что 71-летний подозреваемый из Бродов выстрелил в собаку утром 2 августа. Сделал это, когда находился на балконе своего дома. Он прицелился в беспризорную самку собаки, лежавшей на прилегающей территории.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Его ожидает наказание – заключения на срок от 5 до 8 лет.

В преддверии другого злоумышленника поймали в Киеве. Он ездил на велосипеде и стрелял в собак.

В Киеве задержали другого стрелка

Известно, что 18 августа патрульная полиция Киева сообщила о задержании преступника. Он издевался над животными, стреляя в них во время поездок на велосипеде.

По имеющейся информации, произошло это в Голосеевском районе. Правоохранители ведут работу с подозреваемым, чтобы узнать все детали, а также наказать его за совершенные преступления.

Полицейские получили сообщение, что неизвестный мужчина разъезжает по городу и стреляет по местным собакам. Правоохранителям также предоставили детальное описание злоумышленника и транспортного средства, на котором он передвигается.

Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители. Они занялись обследованием близлежащей территории. Позже заметили мужчину, который похож на того, которого описывали очевидцы.

44-летний гражданин признался, что он стрелял в животных. Но объяснил, что таким образом пытался защититься от них,

– рассказали правоохранители.

Известно, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По результатам ее работы квалифицировали действия задержанного нарушителя.