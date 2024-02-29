Нет человеческого актива, – нардеп о броне от мобилизации для работников СМИ
Источник:NV
Сейчас в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин высказался относительно брони от мобилизации для журналистов.
Напомним, что обновленный законопроект о мобилизации предусматривает бронь от призыва для ряда украинцев. В том числе и военнообязанных. Однако новый проект закона может претерпеть изменения, поскольку окончательного документа принято не было.
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Нет человеческого актива
Как отметил нардеп, сейчас есть пример страны-агрессора, в которой все работники федеральных медиа забронированы и не подлежат призыву в целом.
Впрочем, по его словам, Россия по состоянию на сейчас рассматривает медиа как одну из частей пропагандистской машины. Поэтому, фактически, все российские журналисты "призваны на информационный фронт".
Чиновник сказал, что в нашем государстве фиксируется иная ситуация в связи с тем, что в Украине нет такого уровня взаимозаменяемости, как у государства-террориса.
Речь идет о том, что сейчас у нас физически нет такого количества "человеческого актива". Поэтому, он считает, что говорить о бронировании в существующих условиях – это скорее будет звучать наивно, чем реалистично.
Очень много мобилизованных медийщиков сейчас занимают боевые должности. Десятками измеряются потери медийщиков в рядах ВСУ,
– подчеркнул Юрчишин.
В то же время политик подытожил, что это сложный вопрос, который требует коммуникации и дискуссии.
Кто сможет получить бронь после принятия нового законопроекта
- Согласно тексту законопроекта, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу в государственных органах на должностях государственной службы категории "А". Также до 50% военнообязанных государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления.
- В частности те, кто работают в Нацполиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Службе государственной охраны, судах, других государственных органах и службах.
- Говорится также о тех, кто работает на предприятиях и учреждениях, которым установлены мобилизационные задачи в случае, если это необходимо для выполнения мобилизационных задач.
- В то же время это касается тех, кто выполняет свою работу на предприятиях и учреждениях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
- Военнообязанных, которые уже получили бронь на период мобилизации, хотят обязать уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в ТЦК и СП.