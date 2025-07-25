Когда могут аннулировать бронирование от мобилизации: все основания

В Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение до 5 ноября 2025 года. От призыва в армию в этот период освобождаются мужчины, которые имеют отсрочку.

Основания для отсрочки есть разные – по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по бронированию на работе и т.д., передает 24 Канал.

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Когда могут аннулировать бронь?

В Украине бронирование – это особый случай отсрочки от мобилизации, который предоставляется работникам предприятий, учреждений или организаций, выполняющих критически важные функции для обороноспособности или экономики государства.

Аннулировать отсрочку по бронированию могут в следующих случаях:

окончание срока действия отсрочки;

завершения предприятием, учреждением или организацией выполнения

задания для обеспечения потребностей армии;

лишение предприятия статуса критически важного;

ликвидация органа государственной власти, местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, который оформлял бронирование работникам;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти или с предприятия, учреждения и организации;

временное прекращение действия трудового договора военнообязанного с предприятием;

обоснованное представление руководителя юрлица-работодателя;

предоставление отсрочки по другим причинам;

окончание срока работы или расторжение контракта работников международных и неправительственных организаций, судов или учреждений ООН, в которых Украина участвует как член, участник или наблюдатель согласно международным соглашениям.

Кто может инициировать отмену брони:

органы государственной власти;

другие госорганы;

органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации.

Заявление на отмену может подать руководитель предприятия или доверенное лицо (например, юрист, бухгалтер или кадровик), которое имеет электронную подпись и авторизовалось на портале "Дія" от имени юрлица.

Минэкономики принимает решение об отмене отсрочки, если поступает обоснованное заявление от организации или предприятия.

Бронь аннулируется автоматически, если предприятие теряет статус критически важного.

Заявление, поданное через кабинет в "Дії", обычно рассматривают в течение одного дня. Информацию нужно проверять самостоятельно – обновление поступит как руководителю, так и работнику.

Компании, учреждения и организации могут подавать такие заявления не чаще одного раза в 5 дней. Для государственных органов это ограничение не действует.

Как аннулировать бронирование через "Дію"

В "Дії" есть краткая инструкция, как подать заявление на отмену брони. Вот понятный порядок действий: