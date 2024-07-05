Началось бета-тестирование бронирования в Дии: когда онлайн-услугу запустят для всех

В Украине началось бета-тестирование электронного бронирования от мобилизации на портале Дия. Оно продлится несколько недель, после чего услугу представят массово.

Об этом сообщил руководитель Минцифры Михаил Федоров во время общего собрания IT Ukraine Association в Киеве.

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Старт бета-теста электронного бронирования в Дии

Федоров отметил, что тестирование онлайн-услуги происходит успешно, нормативная база уже есть.

По словам министра, когда услуга заработает для всех, сотрудники компаний смогут быстро актуализировать свои данные. А руководители – выбрать сотрудников и забронировать их онлайн.

Сотрудники смогут в несколько кликов актуализировать свои данные и это уже будет считаться военно-учетным документом. Руководители компаний смогут выбрать сотрудников и забронировать их. Никуда не нужно будет ходить,

– сказал министр.