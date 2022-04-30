Бронетранспортеры M113 везут в Украину: в Пентагоне показали видео
Источник:телеграм Андрея Ермака
В Офисе Президента показали новую военную технику, которую вскоре Украина получит от Соединенных Штатов. Речь идет о бронетранспортерах M113.
Об этом в телеграме написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он подтвердил, что бронетранспортеры M113 скоро будут на территории Украины.
К теме Оружие США изменит ситуацию, но не так быстро, как хотелось бы, – Данилов
Военную технику от США будут сразу использовать в боях с россиянами. Ермак также поблагодарил американских союзников за полученную технику.
Глава Офиса Президента также обнародовал видео с бронетранспортерами M113. Раньше кадры показали и в твиттере Пентагона.
США передают Украине M113
На опубликованных кадрах видно, как тяжелая военная техника загружается для передачи украинским воинам.
Напомним, что президент США Джозеф Байден подписал пакет о предоставлении Украине военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Речь, в частности, идет о новых гаубицах и тактических дронах.
В Пентагоне показали видео с БТР M113: смотрите видео
Ленд-лиз для Украины: что следует знать
- 28 апреля в США поддержали ленд-лиз для Украины. В последний раз такая программа использовалась еще во время Второй мировой войны.
- Лэнд-лиз ускорил передачу Украине важного военного оборудования и других важных поставок. Это стало возможным благодаря сокращению бюрократической составляющей.
- Де-факто эта процедура позволяет дарить вооружение с положениями, предусматривающими, что страны-получатели произведут выплату США позже.