Бронетранспортеры M113 везут в Украину: в Пентагоне показали видео

30 апреля 2022 , 20:27
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телеграм Андрея Ермака

В Офисе Президента показали новую военную технику, которую вскоре Украина получит от Соединенных Штатов. Речь идет о бронетранспортерах M113.

Об этом в телеграме написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он подтвердил, что бронетранспортеры M113 скоро будут на территории Украины.

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Военную технику от США будут сразу использовать в боях с россиянами. Ермак также поблагодарил американских союзников за полученную технику.

Глава Офиса Президента также обнародовал видео с бронетранспортерами M113. Раньше кадры показали и в твиттере Пентагона.

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На опубликованных кадрах видно, как тяжелая военная техника загружается для передачи украинским воинам.

Напомним, что президент США Джозеф Байден подписал пакет о предоставлении Украине военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Речь, в частности, идет о новых гаубицах и тактических дронах.

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  • 28 апреля в США поддержали ленд-лиз для Украины. В последний раз такая программа использовалась еще во время Второй мировой войны.
  • Лэнд-лиз ускорил передачу Украине важного военного оборудования и других важных поставок. Это стало возможным благодаря сокращению бюрократической составляющей.
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Автор: Тетяна Сукач