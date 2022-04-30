Бронетранспортеры M113 везут в Украину: в Пентагоне показали видео

В Офисе Президента показали новую военную технику, которую вскоре Украина получит от Соединенных Штатов. Речь идет о бронетранспортерах M113.

Об этом в телеграме написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он подтвердил, что бронетранспортеры M113 скоро будут на территории Украины.

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Военную технику от США будут сразу использовать в боях с россиянами. Ермак также поблагодарил американских союзников за полученную технику.

Глава Офиса Президента также обнародовал видео с бронетранспортерами M113. Раньше кадры показали и в твиттере Пентагона.

США передают Украине M113

На опубликованных кадрах видно, как тяжелая военная техника загружается для передачи украинским воинам.

Напомним, что президент США Джозеф Байден подписал пакет о предоставлении Украине военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Речь, в частности, идет о новых гаубицах и тактических дронах.

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