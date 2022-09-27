Броневик Husky уже работает на фронте: все, что нужно знать о мощном звере от британцев
Источник:"Оружие победы"
Husky – один из основных бронеавтомобилей британской армии. Если описать двумя словами – это современная электроника и быстрота. Обычно его используют для патрулирования, но у нас есть другая задача.
Благодаря стратегическому партнерству Украины с США и союзниками, Husky уже сегодня работают и на украинских фронтах, особенно во время контрнаступления. Это относительно новая разработка. Так что разберемся, что такое Husky и как машины такого типа уже помогают ВСУ.
Кстати Будет преследовать цель, пока не уничтожит: что нужно знать о сверхмощных ракетах Brimstone
Husky – новая мощная разработка
Husky появился на свет в 2006 году как броневик, который должен был заменить сразу несколько более старых моделей. Его разработкой занималась американская компания Navistar Defence – корпорация с многолетним опытом, специализирующаяся на производстве бронегрузовиков и бронеавтомобилей.
Husky представлен на рынке в нескольких вариантах:
- машина для патрулей;
- командно-штабная;
- санитарная машина
Всё зависит от потребностей фронта и специфики задач.
Что известно о мощном оружии для контрнаступления: смотрите видео
Тяжелый, но быстрый броневик: тактико-технические характеристики
Несмотря на то, что это довольно тяжелая машина, от этого не менее маневровая, быстрая и поворотная. Под капотом 6-литровый двигатель мощностью в 340 лошадиных сил. Колеса Хатчинсон с системой фиксации борта и центральной системой откачки шин.
Словом, технологичности у этого броневика немало. Он просто создан для того, чтобы выполнять задачи не только безопасно, но максимально комфортно и без лишних временных затрат.
Характеристики Husky / Инфографика 24 канала
Неожиданные возможности
В базовой комплектации стоит вышеупомянутый 12-миллиметровый пулемет. Его разработали еще в прошлом веке, но он до сих пор эффективно выполняет свои функции и стоит на вооружении большинства стран НАТО.Справка. Пулемет используют для борьбы против пехоты, легких бронированных целей, а в некоторых случаях и против авиации, если она идет на низких высотах.
Как и большинство других пулеметов, эффективная дальность стрельбы – до двух километров. Однако это не значит, что возможности этого оружия на этом и кончаются.
Его можно оснастить особым снайперским прицелом, чтоб поражать цели на дальних дистанциях. Однако обычно никто так не делает. Два километра – это вполне оптимальный вариант. Этого хватает даже для боя на ближних дистанциях, таких как штурм населенных пунктов или уличные бои в крупных городах.
Важная роль в войне россии против Украины
В российско-украинской войне эти машины используют, чтобы подвозить личный состав и эвакуировать раненых с поля боя. Именно эти автомобили используют, в частности, и при контрнаступательных действиях. И чем их больше – тем быстрее они позволяют продвигаться вперед.
В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками ВСУ получили от партнеров более 250 различных бронемашин западного образца. Husky – идеальное дополнение к такой помощи.
Мощный зверь от британцев Husky, уже работающий на фронте / Скриншот с видео
Броневики на фронте могут выполнять самые разные задачи. Начиная от обычного патрулирования и заканчивая перевозками боеприпасов. Не говоря уже о доставке военных на позиции. Машины тактической поддержки нужны всегда и в больших количествах, ведь их можно и даже нужно использовать при контрнаступательных операциях.