Броневик Husky уже работает на фронте: все, что нужно знать о мощном звере от британцев

Husky – один из основных бронеавтомобилей британской армии. Если описать двумя словами – это современная электроника и быстрота. Обычно его используют для патрулирования, но у нас есть другая задача.

Благодаря стратегическому партнерству Украины с США и союзниками, Husky уже сегодня работают и на украинских фронтах, особенно во время контрнаступления. Это относительно новая разработка. Так что разберемся, что такое Husky и как машины такого типа уже помогают ВСУ.

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Husky – новая мощная разработка

Husky появился на свет в 2006 году как броневик, который должен был заменить сразу несколько более старых моделей. Его разработкой занималась американская компания Navistar Defence – корпорация с многолетним опытом, специализирующаяся на производстве бронегрузовиков и бронеавтомобилей.

Husky представлен на рынке в нескольких вариантах:

машина для патрулей;

командно-штабная;

санитарная машина

Всё зависит от потребностей фронта и специфики задач.

Что известно о мощном оружии для контрнаступления: смотрите видео

Тяжелый, но быстрый броневик: тактико-технические характеристики

Несмотря на то, что это довольно тяжелая машина, от этого не менее маневровая, быстрая и поворотная. Под капотом 6-литровый двигатель мощностью в 340 лошадиных сил. Колеса Хатчинсон с системой фиксации борта и центральной системой откачки шин.

Словом, технологичности у этого броневика немало. Он просто создан для того, чтобы выполнять задачи не только безопасно, но максимально комфортно и без лишних временных затрат.



Характеристики Husky / Инфографика 24 канала

Неожиданные возможности

В базовой комплектации стоит вышеупомянутый 12-миллиметровый пулемет. Его разработали еще в прошлом веке, но он до сих пор эффективно выполняет свои функции и стоит на вооружении большинства стран НАТО.

Пулемет используют для борьбы против пехоты, легких бронированных целей, а в некоторых случаях и против авиации, если она идет на низких высотах.

Как и большинство других пулеметов, эффективная дальность стрельбы – до двух километров. Однако это не значит, что возможности этого оружия на этом и кончаются.



Husky / Скриншот с видео

Его можно оснастить особым снайперским прицелом, чтоб поражать цели на дальних дистанциях. Однако обычно никто так не делает. Два километра – это вполне оптимальный вариант. Этого хватает даже для боя на ближних дистанциях, таких как штурм населенных пунктов или уличные бои в крупных городах.

Важная роль в войне россии против Украины

В российско-украинской войне эти машины используют, чтобы подвозить личный состав и эвакуировать раненых с поля боя. Именно эти автомобили используют, в частности, и при контрнаступательных действиях. И чем их больше – тем быстрее они позволяют продвигаться вперед.

В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками ВСУ получили от партнеров более 250 различных бронемашин западного образца. Husky – идеальное дополнение к такой помощи.



Мощный зверь от британцев Husky, уже работающий на фронте / Скриншот с видео

Броневики на фронте могут выполнять самые разные задачи. Начиная от обычного патрулирования и заканчивая перевозками боеприпасов. Не говоря уже о доставке военных на позиции. Машины тактической поддержки нужны всегда и в больших количествах, ведь их можно и даже нужно использовать при контрнаступательных операциях.