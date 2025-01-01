После 28 мая часть работников может потерять бронь от мобилизации: что делать

До 28 мая критически важные предприятия должны предоставить данные в Минэкономики. Чтобы не потерять бронирование учреждения должны прислать на почту определенные документы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на письмо Минэкономики от 19.05.2025 № 27-11/37509-07.

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Что известно о новой проверке критических предприятий

Так, Минэкономики проводит проверку соответствия критически важных предприятий установленным критериям в течение деятельности предприятия с даты принятия решения об определении или подтверждении такого статуса.

Для проведения такой проверки Комиссия Минэкономики по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными для экономики рекомендовала в срок до 28 мая 2025 года прислать на электронный адрес Минэкономики (meconomy@me.gov.ua) следующие документы:

выписку из информационной системы органов ГНС относительно статуса расчетов плательщика с бюджетом и целевыми фондами по местонахождению филиала, представительства, другого обособленного подразделения с 01.01.2025 по 30.04.2025;

документы на право собственности или аренду недвижимого имущества для подтверждения осуществления деятельности на территории трех и более областей Украины.

Когда могут лишить критичности

По новым правилам бронирования от мобилизации предусмотрен ежемесячный мониторинг соответствия предприятий установленным требованиям относительно средней зарплаты на предприятии, уровня уплаты налогов и количества военнообязанных.

Если будет установлено, что предприятие не соответствует требованиям – на него будет сформирован запрос для предоставления объяснений. В случае отрицательного результата мониторинга предприятие будет лишено статуса критического.