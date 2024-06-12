В Дии появится возможность бронирования работников предприятий: как и когда это заработает

В Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных. Согласно нововведениям, забронировать военнообязанных можно будет через приложение Дия.

Минцифры должно сделать это технически возможным до 6 июля 2024 года. Воспользоваться этой функцией смогут предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Сил обороны Украины, работы экономики и обеспечения жизнедеятельности населения во время военного положения. 24 Канал объясняет, как это может работать.

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Как Дия упрощает процедуру бронирования

По мнению аналитиков Центра совместных действий, инициатива значительно упрощает процесс бронирования и решает ряд проблем существующей системы.

Недостатков в действующей системе бронирования было немало. Начиная с того, что весь процесс происходил в бумажном виде. Также очень часто принятие решения о бронировании застревало на уровне Генштаба или Минэкономики. Некоторые предприятия теряли от того, что их работники не были забронированы. Ведь мобилизация могла привести к полной остановке работы,

– комментирует Оксана Заболотная, руководитель направления национальной аналитики Центра совместных действий.

Новые правила позволяют забронировать до 100% работников предприятий, которые имеют контракты с ВСУ и обеспечивают потребности Сил безопасности и обороны. Также появилась возможность забронировать военнообязанных независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Предприятий, которые обеспечивают потребности Сил безопасности и обороны, не так много. Для обеспечения их жизнеспособности действительно нужно забронировать до 100% работников. Поэтому эта норма оправдана,

– объясняет Оксана Заболотная.

Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации на срок до 12 месяцев, на весь срок мобилизации или на срок действия контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для нужд обороны. Ранее максимальный срок бронирования составлял 6 месяцев.

Как будет работать бронирование через Дию?

Сначала Министерство экономики через Дию должно сформировать Единый перечень государственных органов, которые могут бронировать работников. Органы из этого перечня будут определять предприятия и учреждения, которые получат право предоставлять бронь. Далее руководители этих предприятий или учреждений подают через Дию списки работников для бронирования.

После проверки данных о воинском учете и официальном трудоустройстве Минэкономики принимает решение – подтверждать бронь или нет. Если решение положительное, работник считается забронированным. Тогда человек сможет получить выписку – документ, подтверждающий отсрочку от призыва. Для этого забронированный должен лично подать заявление через Дию.

Таким образом, весь процесс бронирования может осуществляться в электронном виде через Дию – от подачи списков до получения подтверждения. По словам аналитика Оксаны Заболотной, предложенная процедура существенно лучше действующей.

То, что процесс переходит в диджитал – большой плюс, поскольку бронирование через Дию простое и понятное. Это дает предприятиям четкий алгоритм действий,

– комментирует Заболотная.

Кого могут забронировать?

Ранее Кабмин принял постановление о бронировании по требованию закона о мобилизации. Этот закон определяет, что забронировать смогут работников критически важных предприятий для нужд Сил обороны, работы экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в условиях особого периода.

Также бронирование распространяется на государственных служащих категории "А", глав областных, районных советов, сельских, поселковых, городских голов. Госслужащих категорий "Б" и "В" и работников органов местного самоуправления могут забронировать до 50% от количества военнообязанных в соответствующем органе власти.

Смогут получить бронь военнообязанные, которые работают в органах государственной власти, Нацполиции, НАБУ, Государственном бюро расследований, Бюро экономической безопасности, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе, органах прокуратуры, Службе судебной охраны, в судах или патронатных службах.