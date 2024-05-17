Указ Минэкономики о бронировании от мобилизации ряда организаций и предприятий, не имеющих связи с армией, вызвал общественный резонанс. Михаил Федоров не согласился с возмущением общественности.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил необходимость бронирования специалистов технологических и инновационных бизнесов. Чиновник напомнил, что это необходимо для пополнения государственного бюджета.

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Почему бронирование Glovo и VISA – это "ок"

Министр отметил, что по раскритикованному обществом указу Минэкономики на бронирование подано всего 54 IT-специалиста.

Это не курьеры или игорка, это специалисты топуровня: архитекторы, разработчики, девопсы. Именно инженеры – основа Дия.City и именно инженеры – наш стратегический ресурс,

– подчеркнул Федоров.

Так, указом Минэкономики должны были забронировать:

ООО "КОРТ" - 6 человек;

ООО "Виза Украина" – 15 человек;

ООО "Гловоапп Украина" – 11 человек;

Дочернее предприятие "ССМ" – 6 человек;

ООО "Агри Чейн" – 1 человек;

ООО "ФАВБЕТ ТЭК" – 15 человек;

Федоров отметил, что только "Виза" за прошлый год заплатила 146 миллионов гривен налогов. Кроме того, в Дия.City входят не только ИТ-компании, но и разработчики оборонных инноваций.

По словам чиновника, в Украине 700 тысяч забронированных людей, и только 4 тысячи – из ИТ-компаний. В то же время доля ИТ в ВВП страны составляет около 5 процентов. Только в прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 миллиарда гривен налогов. Это на 3,1 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году.

Между тем, всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, а из них забронировано только 1,5 процента.

Напомним, что в результате общественного недовольства министр экономики Юлия Свиридено отменила указ по бронированию Favbet, VISA, Glovo и прочих компаний. Чиновница подчеркнула, что решения по каждой компании будут приниматься отдельно. Кроме того, она признала необходимость обновить постановление Кабмина №76, которое, собственно, определяет критерии для бронирования.