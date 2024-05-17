Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на необхідності бронювання спеціалістів технологічних та інноваційних бізнесів. Чиновник нагадав, що це потрібно для поповнення державного бюджету.

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Чому бронювання Glovo та VISA – це "ок"

Міністр зазначив, що за розкритикованим суспільством указом Мінекономіки на бронювання подано всього 54 IT-спеціалісти.

Це не курʼєри чи ігорка, це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси. Саме інженери – основа Дія.City і саме інженери — наш стратегічний ресурс,

– наголосив Федоров.

Так, указом Мінекономіки мали забронювати:

ТОВ "КОРТ" – 6 осіб;

ТОВ "Віза Україна" – 15 осіб;

ТОВ "Гловоапп Україна" — 11 осіб;

Дочірнє підприємство "ССМ" – 6 осіб;

ТОВ "Агрі Чейн" – 1 особа;

ТОВ "ФАВБЕТ ТЕК" – 15 осіб;

Федоров зазначив, що тільки "Віза" за минулий рік заплатила 146 мільйонів гривень податків. Крім того, до Дія.City входять не лише ІТ-компанії, а й розробники оборонних інновацій.

За словами посадовця, в Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки 4 тисячі – з ІТ-компаній. Водночас частка ІТ у ВВП країни становить майже 5 відсотків. Лише торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 мільярдів гривень податків. Це на 3,1 мільярдів гривень більше, ніж у 2022 році.

Тим часом всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовано тільки 1,5 відсотка.

Нагадаємо, що внаслідок суспільного невдоволення міністр економіки Юлія Свиридено скасувала указ щодо бронювання Favbet, VISA, Glovo тощо. Чиновниця наголосила, що рішення по кожній компанії будуть ухвалювати окремо. Крім того, вона визнала потребу оновити постанову Кабміну №76, яка власне визначає критерії для бронювання.