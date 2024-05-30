Ситуация в ІТ-сфере критическая, – CEO Львовского IT Кластера о бронировании айтишников

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В Украине продолжается мобилизация. 18 мая вступил в силу новый закон, согласно которому военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные и перемещаться только с военно-учетными документами.

В то же время предусмотрена процедура бронирования, по которой работник предприятия, определенного критическим, будет иметь отсрочку. Но процесс получения бронирования пока не настроен.

24 Канал пообщался с CEO Львовского IT Кластера Степаном Веселовским о критической ситуации в области IT, проблемах мобилизации и бронирования и перспективах рынка в Украине.

Бронирование айтишников: ситуация в отрасли критическая

Какова ситуация с бронированием айтишников в Украине? Какие объемы бронирования и как они влияют на работу отрасли?

В целом ситуация с бронированием в индустрии критическая. Всего в Украине около 700 000 забронированных работников, в нашей индустрии – чуть меньше 4 050. Это не дает возможность сохранить отрасль, сохранить валютные поступления и налоги, которые индустрия давала государству. В 2023 году экспортная выручка IT-услуг составила 6,7 миллиарда долларов.

IT – это отрасль человеческого капитала, вся ценность создается интеллектуальным трудом. Вклад работника в добавленную стоимость по сравнению с другими индустриями в разы выше. Это измеряется процентом вознаграждения работника в создании продукта или сервиса. К тому же, компания, наняв одного IT-специалиста, создает и сохраняет 2,7 рабочих места. Таким образом даже во время полномасштабной войны 608 – 615 тысяч рабочих мест прямой и косвенной занятости были сохранены индустрией.

В то же время в отрасли очень мало бронирований – это единичные случаи на всю индустрию. В Украине, по данным IT Research Ukraine, есть 2150 IT-компаний и, получается, это менее двух забронированных работников на компанию. О сохранении экономики не может идти речи.

В чем же проблема бронирования?

Проблема малого количества бронирований – в его механизме. Если мы говорим о случае с отменой бронирования отдельных компаний – то это едва ли не единственная такая история. Конечно, она разошлась по штаб-квартирам крупных компаний и имеет влияние на имидж государства, как удобного места для ведения бизнеса. Ведь среди того списка компаний, которым отменили бронирование, были крупные и известные техкомпании. К их репутации точно нет вопросов, тем более это международные компании.

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Путь бронирования непростой, он бюрократизирован, зависит от людей, которые подписывают те или иные документы, какое-то количество бронирований не выдается из-за человеческого фактора. Но наибольшее количество проблем именно в том, как построена система бронирования.

Механизм бронирования осуществляется на общих основаниях в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года.Он предусматривает бронирование 50% военнообязанных от штата предприятия. Срок бронирования – шесть месяцев.

Первая и основная проблема – это ограничение в 50% забронированных военнообязанных, которое ставит государство и это является требованием Генерального штаба. Это ограничение в результате приводит к тому, что мы имеем одиночные брони в индустрии.

Зато, если посмотреть на другие индустрии, там, где нет этих 50%, то они не жалуются на проблемы с бронированием. А для нас это критическая проблема. Ведь расходы на вознаграждения специалистам составляют более 70% в структуре расходов компании. Для сравнения, согласно данным Госстата, в агросекторе и строительстве этот показатель около 7%, в розничной торговле – 25 – 34%.

Незабронированный ключевой специалист с большим опытом – это большая потеря для индустрии и, в целом, для экономики, выраженная позже в налогах. Более того, исключение такого работника из рабочего процесса означает не только потерю определенного процента налога. Это может быть ключевой работник, от которого зависит работа команды. В случае его мобилизации заказчик, который работает с этой украинской компанией, просто переместит свой заказ в другую страну или попросит ту же самую компанию построить команду за пределами Украины. Тогда потеряют работу другие специалисты, которые работали на этом проекте.



Степан Веселовский / Фото предоставлено Львовским IT Кластером

Есть и несколько других проблем:

дефицитные военно-учетные специальности, которые не подпадают под бронирование . В основном ВУС довольно устаревшие и не всегда означают соответствующий ценный военный опыт и знания у отдельного человека. Однако, забронировать таких специалистов невозможно, даже если без них эффективная деятельность компании будет под риском;

. В основном ВУС довольно устаревшие и не всегда означают соответствующий ценный военный опыт и знания у отдельного человека. Однако, забронировать таких специалистов невозможно, даже если без них эффективная деятельность компании будет под риском; необходимость актуализировать военно-учетные данные перед бронированием. Ведь новый порядок, определенный постановлением КМУ, предусматривает получение мобилизационного распоряжения во всех случаях, если лицо признано годным, кроме случаев оформления отсрочки. Это означает, что предприятия не успевают осуществить бронирование критически важных работников.

Решением последнего вопроса могло бы быть временное бронирование на период обновления работником своих данных.

В целом проблемный подход к бронированию тянется из советской плановой экономики, когда все предприятия были государственными, частной собственности не было. Это тоталитарная система, не работающая в рыночных условиях.

Экономическое бронирование: путь решения проблемы

Что может помочь этой проблеме? Экономическое бронирование?

Да, инициатива экономического бронирования высококвалифицированных специалистов, которая была озвучена в декабре прошлого года, получила достаточно положительный отклик в бизнесе – она построена прежде всего на основах рыночной экономики. Цель этого – сохранения экономики, ведь длинная война – это война экономик в частности. Поэтому государство должно заботиться и о мобилизации, обеспечение Сил обороны, так и об экономическом росте.

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По предварительным подсчетам, введение такого подхода позволит получить 165 миллиардов гривен в год прямых поступлений в бюджеты разных уровней без повышения налогов. Это бы стало дополнительным стимулом для многих предпринимателей из других отраслей нанимать работников официально. Согласно предварительной оценке экономистов, потенциал детенизации экономики может составить более 350 миллиардов гривен в год.

Чем, по вашему мнению, может грозить неправильный подход к бронированию и мобилизации?

Старый подход из плановой экономики не удовлетворяет бизнес, экономика ухудшается, люди сидят дома, не ходят, не тратят деньги, внутренней экономики почти нет, офлайн-экономики почти нет. Бронирование не работает. Строительство вскоре остановится, офлайн-ритейл остановится, сфера услуг остановится, HoReCa остановится, и так далее.

Но важно, чтобы бизнес продолжал работать и мог обеспечить постоянные поступления налогов в бюджеты разных уровней, которые необходимы для всестороннего обеспечения Сил обороны Украины.

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IT-экспорт: падение продолжается

Какова ситуация в целом с IT-экспортом? Есть стабилизация или экспорт продолжает падать?

В общем ничего хорошего мы не ожидаем. Рост небольшой, но это очень скромная динамика. Впервые за годы независимости ІТ-отрасль не показала роста по сравнению с прошлым годом. В 2023 году экспортная выручка IT-услуг уменьшилась на 8,5%.

На первый взгляд мы наблюдаем осторожный рост объема экспортной выручки два месяца подряд, но динамика значительно скромнее, чем в первом квартале 2023: +2% в феврале к показателям января (в 2023 было +3,6%) и +9,1% в марте к показателям февраля (+9,7% в 2023 соответственно).

Каждый месяц текущего года все же хуже, чем аналогичный период прошлого года. В общем, за первый квартал 2024 года совокупная экспортная выручка IT-услуг составляет почти 1,59 миллиарда долларов. Это на 5% меньше чем в аналогичный период в 2023. Эта разница в долларовом эквиваленте составляет 84 миллиона долларов.

На фоне падения экспортной выручки и спада найма наблюдается меньшая активность по новым проектам из-за рубежа. У 58% компаний были случаи расторжения контрактов с началом полномасштабного вторжения.

Это влияет и на уровень безработицы. В IT растет уровень безработицы из-за недостатка проектов. 6% IT-специалистов на момент нашего исследования были без работы. Даже в мае 2022 года этот процент был меньше – 4,8%.

В течение первых четырех месяцев 2024 года закрылись около 3 127 ФЛП в сфере компьютерного программирования. Далее такая ситуация может изменить структуру экономики страны в целом, ухудшить инвестиционный климат.

Украина может потерять конкурентные преимущества перед другими странами в сфере инновационных технологий.

В то же время IT остается одной из ключевых в украинской экономике и обеспечивает значительный объем валютных поступлений – около 40% общего объема экспорта услуг. Это самая большая доля среди всего экспорта услуг.

Какие причины падения экспорта?

Причин масса – как внутренних, так и внешних. Мобилизация, внешние экономические факторы: рецессия в США, экономические кризисы, война в Израиле. Но в основном это то, что мы лишены инструментов конкурентоспособности по сравнению с другими странами.

Это стихийная мобилизация, закрытые границы – мы не можем ездить и продавать свои сервисы и продукты, мы не можем конкурировать с поляками, румынами и другими соседями.

Поэтому мы ожидаем в этом году дополнительного падения от 5% до 10% в отрасли. Это будет достаточно ощутимо для украинской экономики. Это будет видно и в налогах, и в уменьшении рабочих мест, как в технологической, так и в других индустриях.

Что дальше? Существуют прогнозы относительно будущего IT?

Я пока не встречал ни одной техкомпании в Украине, у которой в среднесрочной стратегии развития был сценарий, что полномасштабная война закончилась. Никто из экспертов не может спрогнозировать, когда война закончится, и как это произойдет. Какими будут миграционные настроения, какую мы будем иметь поддержку западных партнеров, ситуацию с безопасностью.

Несмотря на то, что украинские IT-компании находят способы частично адаптироваться к ситуации (например, отправляя в командировки женщин или сотрудников, которые не подлежат мобилизации или военной службе), существует потребность в совершенствовании механизма командировок IT-специалистов за границу во время военного положения для обеспечения развития технологической индустрии.

Сейчас важно думать о том, как нам сохранить конкурентную способность, и как нам конкурировать с другими странами на мировом рынке. Должны быть решены проблемы с бронированием и кратковременными командировками за границу. Это все можно решить несколькими постановлениями Кабинета Министров.

Это позволит возобновить рост украинской ІТ-отрасли в тех же условиях. Это будут сигналы, которые успокоят иностранных клиентов, дадут им понимание, что работать с Украиной можно, что даже несмотря на войну украинцы могут выполнять свою работу, предоставлять сервисы, или разрабатывать продукты.