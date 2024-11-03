Бронь от мобилизации в ноябре 2024 года: адвокат назвала список профессий
Бронирование от мобилизации имеют представители определенных профессий. В частности, говорится о госслужащих и не только.
Адвокат Татьяна Савченко рассказала, какие профессии имеют бронь от мобилизации в 2024 году, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
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Какие профессии имеют бронь
Закон о мобилизации от 18 мая 2024 года описывает, какие профессии имеют бронь от мобилизации.
Адвокат Татьяна Савченко объяснила, что могут быть забронированы:
- все госслужащие категории А,
- 50% государственных служащих категорий Б, В,
- сотрудники органов государственной власти, Национальной полиции, Антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, прокуратуры, судов, Бюро экономической безопасности.
Также под бронирование подпадают работники критической инфраструктуры, включая сотрудников энергосистемы и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, бронировать рабочих могут предприятия, которые производят и ремонтируют товары военного назначения, технику, боеприпасы.
Адвокат добавила, что вопросы признания критической инфраструктуры урегулированы комплексом законов. В частности, одно постановление правительства определяет список предприятий критической инфраструктуры, другое – порядок признания предприятия критической инфраструктурой.