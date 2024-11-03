Бронь от мобилизации в ноябре 2024 года: адвокат назвала список профессий

Бронирование от мобилизации имеют представители определенных профессий. В частности, говорится о госслужащих и не только.

Адвокат Татьяна Савченко рассказала, какие профессии имеют бронь от мобилизации в 2024 году, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Какие профессии имеют бронь

Закон о мобилизации от 18 мая 2024 года описывает, какие профессии имеют бронь от мобилизации.

Адвокат Татьяна Савченко объяснила, что могут быть забронированы:

все госслужащие категории А,

50% государственных служащих категорий Б, В,

сотрудники органов государственной власти, Национальной полиции, Антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, прокуратуры, судов, Бюро экономической безопасности.

Также под бронирование подпадают работники критической инфраструктуры, включая сотрудников энергосистемы и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, бронировать рабочих могут предприятия, которые производят и ремонтируют товары военного назначения, технику, боеприпасы.

Адвокат добавила, что вопросы признания критической инфраструктуры урегулированы комплексом законов. В частности, одно постановление правительства определяет список предприятий критической инфраструктуры, другое – порядок признания предприятия критической инфраструктурой.