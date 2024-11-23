Действительны ли электронные документы о бронировании: в Минобороны объяснили

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В Минобороны рассказали о нюансах бронирования.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, действительны ли электронные документы о бронировании. Это связано с тем, что в постановлении Кабмина есть упоминание о выписке о бронировании, который подтверждает отсрочку, но не все компании ее получают.

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Нужно обращаться на горячую линию

По словам заместителя министра обороны, подобные ситуации, когда патрули требуют бумажный документ, является нарушением закона. Ведь после запуска электронного военно-учетного документа он приравнен к бумажному, и патрули и ГПСУ могут верифицировать его через QR-код.

Представительница Минобороны советует обращаться на горячую линию министерства в случаях, когда при проверке требуют только бумажные документы – это нарушение закона.

С лета 2024 года все данные сначала вносят в электронный реестр, а потом уже – в бумажные документы.