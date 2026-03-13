Украинцев будут бронировать от мобилизации по-новому: кого коснутся важные изменения

По состоянию на 13 марта обновлено бронирование работников для оборонного сектора и критически важных для ВСУ предприятий. Отныне специалисты могут начать работу даже без урегулированного статуса.

Об этом информирует портал Дія.

Смотрите также Надо ли аспирантам ежегодно проходить ВВК, чтобы получить отсрочку: объяснение юристов

Кого коснутся изменения в бронировании?

Предприятия могут подать заявки через Дію, а бронирование работников будет доступно на срок до 45 дней.

Правом воспользоваться новыми правилами могут юридические лица, которые есть в списке Единого перечня оборонно-промышленного комплекса или критически важных предприятий для ВСУ. Подать заявку могут руководители предприятий, лица с правом подписи или уполномоченные представители.

Ключевым условием является действующий статус критичности на момент подачи заявки.

Чтобы подать заявку на бронирование нужно:

авторизоваться на портале Дія с помощью КЭП,

выбрать услугу "Бронирование работников",

подтвердить данные о компании и свою роль,

в разделе "Информация о работниках" выбрать категорию "Работники с нарушением воинского учета". При этом важно, чтобы работник состоял на воинском учете,

указать данные работников и дату начала трудовых отношений,

подписать заявление.

На портале заметили, что статус заявления отобразится в личном кабинете, а результат поступит на электронную почту.

Какие изменения в мобилизации состоялись для ИТ-специалистов?