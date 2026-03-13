Украинцев будут бронировать от мобилизации по-новому: кого коснутся важные изменения
- Изменения в бронировании работников касаются оборонного сектора и критически важных для ВСУ предприятий, которые могут подавать заявки через портал Дія.
- Юридические лица с действующим статусом критичности могут забронировать работников на срок до 45 дней, заполнив заявку и подписав ее через портал.
По состоянию на 13 марта обновлено бронирование работников для оборонного сектора и критически важных для ВСУ предприятий. Отныне специалисты могут начать работу даже без урегулированного статуса.
Об этом информирует портал Дія.
Кого коснутся изменения в бронировании?
Предприятия могут подать заявки через Дію, а бронирование работников будет доступно на срок до 45 дней.
Правом воспользоваться новыми правилами могут юридические лица, которые есть в списке Единого перечня оборонно-промышленного комплекса или критически важных предприятий для ВСУ. Подать заявку могут руководители предприятий, лица с правом подписи или уполномоченные представители.
Ключевым условием является действующий статус критичности на момент подачи заявки.
Чтобы подать заявку на бронирование нужно:
- авторизоваться на портале Дія с помощью КЭП,
- выбрать услугу "Бронирование работников",
- подтвердить данные о компании и свою роль,
- в разделе "Информация о работниках" выбрать категорию "Работники с нарушением воинского учета". При этом важно, чтобы работник состоял на воинском учете,
- указать данные работников и дату начала трудовых отношений,
- подписать заявление.
На портале заметили, что статус заявления отобразится в личном кабинете, а результат поступит на электронную почту.
Какие изменения в мобилизации состоялись для ИТ-специалистов?
Отныне мобилизованные ИТ-специалисты могут получить первичное звание "младший лейтенант". Также военнослужащие с таким образованием могут назначаться или переводиться на должности в сфере цифровой трансформации.
В то же время отбор на должности будет проходить в два этапа. Первый будет происходить непосредственно в воинской части. Второй – в Минобороны.
13 марта Минобороны проинформировало о подписании президентом Украины Владимиром Зеленским соответствующего указа.