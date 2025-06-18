Бронирование священнослужителей: какие религиозные общины признали критически важными

В Украине утвердили перечень критически важных религиозных организаций. В связи с этим они смогут забронировать военнообязанных священнослужителей.

Какие религиозные общины признали критически важными и как священники могут получить бронь – сообщает 24 Канал.

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Сколько религиозных общин признаны как критически важные

В начале июня Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) утвердила "Перечень юридических лиц – религиозных организаций, которые относятся к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".

Стоит заметить, что в него вошли 7 726 религиозных организаций. Среди них Православной церкви Украины – 1 894 организации, Греко-католической церкви – 1 590 общин, общин христиан-баптистов – 715, Римско-католической церкви – 358 общин, пятидесятников – 183 общины, адвентистов седьмого дня – 140 общин.

Кроме этого, критически важными признаны также более 180 монастырей, 45 иудейских общин, 15 мусульманских общин, 16 общин сознания Кришны и организации тех, кто, в частности, поклоняется Велесу, Даждьбогу, Роду.

В общем бронировать священнослужителей смогут любые организации, которые зарегистрированы как религиозные, вовремя подают отчеты в налоговую и признаны критически важными, независимо от того, сколько прихожан или членов они имеют.