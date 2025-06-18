Які релігійні громади визнали критично важливими та як священники можуть отримати бронь – повідомляє 24 Канал.

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Скільки релігійних громад визнані як критично важливі

На початку червня Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) затвердила "Перелік юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".

Варто зауважити, що до нього увійшли 7 726 релігійних організацій. Серед них Православної церкви України – 1 894 організації, Греко-католицької церкви – 1 590 громад, громад християн-баптистів – 715, Римсько-католицької церкви – 358 громад, п'ятдесятників – 183 громади, адвентистів сьомого дня – 140 громад.

Окрім цього, критично важливими визнані також понад 180 монастирів, 45 юдейських громад, 15 мусульманських громад, 16 громад свідомості Крішни та організації тих, хто, зокрема, поклоняється Велесу, Дажбогу, Роду.

Загалом бронювати священнослужителів зможуть будь-які організації, які зареєстровані як релігійні, вчасно подають звіти у податкову та визнані критично важливими, незалежно від того, скільки парафіян чи членів вони мають.