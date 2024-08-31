Мобилизация в Украине в сентябре: кто может получить бронирование и что нужно знать
Источник:Законодательство Украины
С 1 сентября 2024 года мобилизационный процесс продолжит регулироваться новым законом, вступившим в силу 18 мая этого года. Гражданам призывного возраста, которые не имеют оснований для отсрочки, и дальше будут вручать повестки.
Однако определенные категории лиц могут претендовать на отсрочку или бронирование. О том, кто ее может получить – читайте в материале 24 Канала.
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Кто имеет право на отсрочку в сентябре
Согласно новому закону о мобилизации, существует список категорий лиц, которые могут получить отсрочку от призыва во время всеобщей мобилизации.
В него входят:
- граждане, забронированы государственными органами, предприятиями, учреждениями и т.д;
- люди с инвалидностью;
- люди, которые временно непригодны к службе в армии по состоянию здоровья и имеют соответствующее заключение ВВК;
- лица, которым нужна отсрочка по семейным обстоятельствам, предусмотренными в законе о мобилизации;
- люди, которым нужна отсрочка по профессии или для обучения.
Кто может получить бронирование
Бронированию подлежат следующие категории военнообязанных:
- конечные бенефициарные владельцы указанных в предыдущем списке предприятий, которые не являются их работниками;
- члены наблюдательных советов субъектов хозяйствования, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности или годовой размер чистого дохода которых превышает 200 миллионов гривен, а также особо важных для экономики предприятий, стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности превышает 2 миллиарда гривен или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 миллиарда гривен;
- которые занимают должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, при условии выполнения ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи списка, с соответствующим обоснованием;
- специалисты по разминированию, операторы противоминной деятельности, входящие в состав групп (отделов/отделений) по нетехническому, техническому обследованию, очистке, инспектированию и контролю качества.
К категории лиц, которые могут воспользоваться правом на бронирование в сентябре 2024 года, относятся также те, кто работает или учится:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
- в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, соответствии с заключенными международными договорами Украины;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.
Какова продолжительность отсрочки от мобилизации
В Министерстве экономики Украины определили, что максимальный срок действия отсрочки не может превышать:
- срок проведения мобилизации – для военнообязанных, работающих в государственных органах и учреждениях, и военнообязанных, работающих или проходящих службу в Государственной уголовно-исполнительной службе;
- срок действия контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, – для военнообязанных, работающих на предприятиях занятых обеспечением Сил обороны;
- 12 месяцев – для военнообязанных, работающих на критически важных для экономики страны в особый период предприятиях;
- срок договора (контракта) или срока, на который назначено лицо, – для военнообязанных, которые являются сотрудниками международных учреждений и организаций.