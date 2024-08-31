Мобилизация в Украине в сентябре: кто может получить бронирование и что нужно знать

С 1 сентября 2024 года мобилизационный процесс продолжит регулироваться новым законом, вступившим в силу 18 мая этого года. Гражданам призывного возраста, которые не имеют оснований для отсрочки, и дальше будут вручать повестки.

Однако определенные категории лиц могут претендовать на отсрочку или бронирование. О том, кто ее может получить – читайте в материале 24 Канала.

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Кто имеет право на отсрочку в сентябре

Согласно новому закону о мобилизации, существует список категорий лиц, которые могут получить отсрочку от призыва во время всеобщей мобилизации.

В него входят:

граждане, забронированы государственными органами, предприятиями, учреждениями и т.д;

люди с инвалидностью;

люди, которые временно непригодны к службе в армии по состоянию здоровья и имеют соответствующее заключение ВВК;

к службе в армии по состоянию здоровья и имеют соответствующее заключение ВВК; лица, которым нужна отсрочка по семейным обстоятельствам, предусмотренными в законе о мобилизации;

люди, которым нужна отсрочка по профессии или для обучения.

Кто может получить бронирование

Бронированию подлежат следующие категории военнообязанных:

конечные бенефициарные владельцы указанных в предыдущем списке предприятий, которые не являются их работниками;

члены наблюдательных советов субъектов хозяйствования, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности или годовой размер чистого дохода которых превышает 200 миллионов гривен, а также особо важных для экономики предприятий, стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности превышает 2 миллиарда гривен или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 миллиарда гривен;

для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности или годовой размер чистого дохода которых превышает 200 миллионов гривен, а также особо важных для экономики предприятий, стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности превышает 2 миллиарда гривен или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 миллиарда гривен; которые занимают должности протезистов-ортезистов , техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, при условии выполнения ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи списка, с соответствующим обоснованием;

должности протезистов-ортезистов техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, при условии выполнения ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи списка, с соответствующим обоснованием; специалисты по разминированию, операторы противоминной деятельности, входящие в состав групп (отделов/отделений) по нетехническому, техническому обследованию, очистке, инспектированию и контролю качества.

К категории лиц, которые могут воспользоваться правом на бронирование в сентябре 2024 года, относятся также те, кто работает или учится:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, соответствии с заключенными международными договорами Украины;

на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.

Какова продолжительность отсрочки от мобилизации

В Министерстве экономики Украины определили, что максимальный срок действия отсрочки не может превышать: