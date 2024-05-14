Бронирование от мобилизации: в Минобороны рассказали, что изменится с 18 мая

С 18 мая вступает в силу многострадальный закон о мобилизации. В частности, в нем прописаны определенные изменения в бронировании от мобилизации.

Госслужащие категории "Б" и "В" теперь будут бронироваться на 50%. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передаёт 24 Канал.

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Каким будет бронирование от мобилизации

Госслужащие, без которых государственная, судебная власть не смогут функционировать, будут забронированы,

– сообщил Лазуткин.

Также он сообщил, что с 18 мая госслужащие категории "Б" и "В" будут бронироваться только на 50%. По словам спикера, категория "А" – это высший корпус госслужащих, которых изменения в бронировании не коснутся.

"Вот такие нововведения и это довольно большое количество людей теперь подлежит мобилизации на общих основаниях, если эти люди являются военнообязанными", – резюмировал Лазуткин.

Он также отметил, что госслужащие, которые имеют право на бронирование, все равно должны уточнить свои данные в ТЦК.

Кто имеет право на бронирование

Новый закон позволяет забронировать лиц, которые работают на предприятиях и в учреждениях, где установлены мобилизационные задания или производятся товары и услуги, необходимые для Вооруженных Сил и других военных формирований. Впрочем, забронировать разрешено не более 50% от общего количества военнообязанных на дату подачи списка.

Ограничение до 50% от общего количества военнообязанных может быть превышено в случае обоснованной необходимости. К предприятиям топливно-энергетического комплекса ограничения не применяется.

Также известно, что по новому закону сохраняется бронирование для работников органов государственной власти и других государственных учреждений. Это касается работников Нацполиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, судей и лиц на штатных должностях патронатных служб, чья юрисдикция распространяется на всю территорию Украины.