Юристы объяснили, могут ли вручать повестки тем, у кого есть бронь от мобилизации

Уже более двух лет в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку.

Юристы объяснили, могут ли вручить повестку забронированным от мобилизации, что делать в таких случаях.

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Могут ли вручить повестку забронированному от мобилизации

Юрист практики военного права Михаил Лобунько убежден, что вручение повесток тем, кто уже имеет бронь, происходит из-за плохой координации действий, которая в основном связана с проблемами актуализации данных.

Но все равно после получения повестки теми, у кого есть отсрочка от мобилизации в виде бронирования, надо явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства брони. При этом ТЦК и СП могут попросить пройти ВВК и обновить ваши данные – это полностью законно,

– подчеркнул Лобунько.

Обновить данные в ТЦК нужно. Однако, мобилизовать человека, который имеет бронирование, без его доброй воли и личного желания не могут, отметили эксперты.

Кстати, сейчас тем, кто получает бронь впервые или повторно, надо пройти военно-врачебную комиссию.

Но здесь надо обратить внимание на то, что после прохождения ВВК военкоматы могут право вручить такому человеку повестку. Даже если предприятие критической инфраструктуры, где работает человек, направило письмо с просьбой дать ему бронирование,

– рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

Добавила, что, к сожалению, судебная практика сейчас говорит о том, что даже когда готовится бронирование, приказ на мобилизацию этого человека все равно будет законным и обратного действия не имеет.

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