Юристы объяснили, могут ли вручать повестки тем, у кого есть бронь от мобилизации
Источник:"РБК-Украина"
Уже более двух лет в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку.
Юристы объяснили, могут ли вручить повестку забронированным от мобилизации, что делать в таких случаях.
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Могут ли вручить повестку забронированному от мобилизации
Юрист практики военного права Михаил Лобунько убежден, что вручение повесток тем, кто уже имеет бронь, происходит из-за плохой координации действий, которая в основном связана с проблемами актуализации данных.
Но все равно после получения повестки теми, у кого есть отсрочка от мобилизации в виде бронирования, надо явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства брони. При этом ТЦК и СП могут попросить пройти ВВК и обновить ваши данные – это полностью законно,
– подчеркнул Лобунько.
Обновить данные в ТЦК нужно. Однако, мобилизовать человека, который имеет бронирование, без его доброй воли и личного желания не могут, отметили эксперты.
Кстати, сейчас тем, кто получает бронь впервые или повторно, надо пройти военно-врачебную комиссию.
Но здесь надо обратить внимание на то, что после прохождения ВВК военкоматы могут право вручить такому человеку повестку. Даже если предприятие критической инфраструктуры, где работает человек, направило письмо с просьбой дать ему бронирование,
– рассказала адвокат Екатерина Анищенко.
Добавила, что, к сожалению, судебная практика сейчас говорит о том, что даже когда готовится бронирование, приказ на мобилизацию этого человека все равно будет законным и обратного действия не имеет.
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Правительство продлило бронирование для критически важных для экономики предприятий
- Накануне, 4 июня, Кабинет Министров принял решение, что бронирование военнообязанных, сроки действия отсрочек которых не закончились по состоянию на 7 мая 2024 года, продлено еще на 3 месяца.
- Это решение Правительства касается всех отсрочек, предоставленных в соответствии с Постановлением №76.
- Продление бронирования военнообязанные получат автоматически. Новых приказов по соответствующим отсрочек Министерство экономики не будет выдавать.