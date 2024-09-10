Установят "красные" линии: Шмыгаль анонсировал важные изменения в бронировании
Источник:Денис Щмыгаль во время пресс-конференции
Уже совсем скоро в Украине должны изменить систему бронирования. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что просто откупиться от мобилизации будет невозможно.
По словам премьера, будут установлены "красные" линии. Шмыгаль также отметил, что, что должны быть прозрачные и понятные для каждого правила бронирования.
Смотрите также Отсрочка от мобилизации, когда неполнородный родственник погиб на войне: закон вступил в силу
Как может измениться бронирование в Украине
По словам Шмыгаля, особое внимание уделяется обеспечению справедливости в вопросе бронирования, поэтому к процессу привлекают военных.
Экономическое бронирование это не совсем то, о чем мы говорим в принципе "воюй или работай",
– сказал он.
Премьер отметил, что правительство уже утвердило подход к бронированию работников. Там есть ряд параметров, они касаются критических предприятий, ОПК, дефицитных профессий.
Также среди требований – отсутствие налоговой задолженности, уровень зарплаты не ниже среднего в отрасли и другие критерии, используемые для бронирования.
"Когда мы говорим о принципе "воюй или работай", мы хотим усовершенствовать этот подход к бронированию. Сегодня мы ищем путь, как решить три проблемы: создание дополнительных рабочих мест, повышение зарплаты, вопрос возвращения украинцев в Украину", – отметил Шмыгаль.
Он поделился, что до начала полномасштабного вторжения в Украине было около 10 миллионов официально трудоустроенных лиц и 10,5 миллионов пенсионеров.
"В первые месяцы вторжения мы потеряли 3,5 млн рабочих мест. У нас есть цель – восстановить количество рабочих мест, после завершения войны количество работников должно обеспечивать достойное социальное обеспечение нашим пенсионерам", – подчеркнул премьер.
Какие будут "красные" линии в бронировании
Шмыгаль заявил, что необходимо создавать новые рабочие месяца для населения, возвращать людей к "белой" экономики, повышать уровень зарплаты и платить больше налогов и сборов в бюджет.
Это цели над которыми мы работаем. Они уже почти на выходе. Они на расчете с экспертами, с военными. Не может быть, что кто-то откупился от защиты родины. Это ключевой принцип, это красная линия,
– подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что должны быть четкие и прозрачные правила бронирования, а также понятный ответ на вопрос, почему работник забронирован и не воюет, и какой его вклад в поддержку государства. Премьер добавил, что новые правила будут внедрены вскоре, и хотя это не будет сенсация, изменения повлияют на действующую систему бронирования.