В Минобороны назвали количество забронированных от мобилизации

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые категории имеют бронирование. В оборонном ведомстве рассказали сколько украинцев забронированы.

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказал, что в Украине на сегодня около 930 000 военнообязанных украинцев забронированы от мобилизации. Он пояснил, что это количество растет.

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Поддержка от партнеров не будет увеличиваться

За неделю количество забронированных пересечет границу в 1 миллион. Гаврилюк считает, что экономика Украины должна быть перестроена на военные рельсы, однако сейчас это не так. В частности, только некоторые предприятия работают в три смены.

Нормальное построение защиты государства: когда одни воюют, а другие работают на оборону,

– отметил Гаврилюк.

В то же время поддержка от партнеров не увеличивается и увеличиваться не будет, а Россия не уменьшает присутствие на оккупированных территориях Украины. Ожидается, что до конца года количество вражеских солдат там возрастет до 800 000 человек.