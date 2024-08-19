Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповів, що В Україні на сьогодні близько 930 000 військовозобовʼязаних українців заброньовані від мобілізації. Він пояснив, що ця кількість зростає.

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Підтримка від партнерів не збільшуватиметься

За тиждень кількість заброньованих перетне межу в 1 мільйон. Гаврилюк вважає, що економіка України має бути перебудована на військові рейки, проте зараз це не так. Зокрема, тільки деякі підприємства працюють у три зміни.

Нормальна побудова захисту держави: коли одні воюють, а інші працюють на оборону,

– зазначив Гаврилюк.

Водночас підтримка від партнерів не збільшується та збільшуватись не буде, а Росія не зменшує присутність на окупованих територіях України. Очікується, що до кінця року кількість ворожих солдатів там зросте до 800 000 осіб.