Требования для бронирования от мобилизации ужесточат: какие изменения готовят в правительстве

Правительство планирует ужесточить требования к предприятиям, которые входят в перечень критически важных, по бронированию работников от мобилизации.

Решение могут принять после завершения аудита решений о предоставлении предприятиям статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

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Справочно. Аудит проводится для предприятий, которые получили этот статус после 31 мая 2024 года.

Среди вероятных изменений, рассматривают увеличение размера средней зарплаты для предприятия, чтобы оно входило в перечень критически важных. Сейчас он должен быть не менее, чем средний показатель по региону.

Однако, его могут установить одинаковым на всей территории страны. Есть предложение минимального предела на сумму – 19 – 20 тысяч гривен в месяц.

Кто будет определять критерии

Критерии критичности пока определяют отраслевые министерства и ОВА, которые устанавливают их финальный перечень. И поскольку в некоторых регионах уже обнаружили нарушения, этот перечень могут изменить. В частности, нарушения зафиксированы в Киеве, где таких критериев около 50, а также во Львовской, Сумской, Хмельницкой и Одесской областях.

Поэтому, в ближайшее время может быть введена норма согласования критериев критичности с Минобороны и Минэкономики.

Предприятия еще раз проверят

Все предприятия, которые получили статус критически важных с июня, будут дополнительно проверены на справедливость его получения и действия. Предприятия после получения этого статуса часто снижают заявленную зарплату или резко увеличивают количество сотрудников.

"Это означает, что когда они подавались на получение статуса критического предприятия, они указали среднюю зарплату по региону. Но потом они перешли на минималку. Это означает прямой обман государства", – цитирует издание собеседника.

Если будут выявлены нарушения или манипуляции, такого статуса предприятия могут лишиться.