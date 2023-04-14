Кто может потерять бронирование от мобилизации в Украине: объяснение

В Украине уже больше года идет общая мобилизация. Все мужчины от 18 до 60 лет принадлежат к военнообязанным и могут быть призваны в армию. Однако некоторые предприятия могут получить отсрочку для своих работников от мобилизации.

Однако в постановлении Кабинета министров № 76 зафиксированы обстоятельства, при которых работники теряют право на бронирование и отсрочку от мобилизации. 24 Канал объясняет, при каких условиях работники могут потерять бронирование и быть мобилизованными.

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Кому могут аннулировать "бронь"

Отсрочка от мобилизации отменяется по истечении срока действия бронирования для работников. Кроме того, пунктом 12 "Порядка бронирования военнообязанных" предусмотрено ее аннулирование в следующих условиях:

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмены;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом;

ликвидации органа или предприятия, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации.

Кто не может получить бронирование

Не могут быть забронированы работники, если они:

имеют военную специальность, указанную в списке Главнокомандующего ВСУ, который он предоставил Минобороны;

уже имеют право или получили отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

, что в письме Минобороны от 11.03.2022 № 220/1469 отмечено, что Главнокомандующим ВСУ принят запрет бронирования военнообязанных, имеющих дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности.

Для рядового, сержантского и старшинского состава:

003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 06 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 1 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 303, 3, 3 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 545, 5

Для офицерского состава:

02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.