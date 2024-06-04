Могут ли отменить бронирование полицейских и спасателей

Кабинет министров Украины должен утвердить постановление о бронировании от мобилизации граждан определенных категорий профессий. В частности, речь о полицейских и работниках Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Бронирование полицейских и спасателей

Об этом в эфире Радио Свобода сказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Так как и полицейские, и спасатели должны быть забронированы на 100%. И это уже компетенции и ответственности Кабинета министров Украины... Думаю, что спасатели в контексте законодательного регулирования и в контексте задач, которые они выполняют, – обеспечивают функционирование государства и спасение людей. Поэтому я не думаю, что будут какие-то попытки их мобилизовать,

– отметил Вениславский.

Вопрос таки могут вынести на рассмотрение

Также нарде добавил, что ни в парламенте, ни в правительстве не ведутся разговоры о снятии бронирования с полицейских и спасателей. Однако, если подобные предложения будут, этот вопрос вынесут на Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Концепция национальной безопасности и обороны охватывает деятельность и обеспечение правопорядка и безопасности граждан Украины, что обеспечивается соответствующими службами. Поэтому я надеюсь, что Кабинет Министров Украины взвешенно подойдет к этой проблеме", – подчеркнул Федор Фениславский.

При этом он отметил, что этот вопрос также поднимут на заседании комитета, если будут какие-то сигналы о том, что есть намерения снять бронь с ГСЧСиков или с полицейских.

Разговоры об отмене бронирования