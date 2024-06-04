Могут ли отменить бронирование полицейских и спасателей
Кабинет министров Украины должен утвердить постановление о бронировании от мобилизации граждан определенных категорий профессий. В частности, речь о полицейских и работниках Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Бронирование полицейских и спасателей
Об этом в эфире Радио Свобода сказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
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Так как и полицейские, и спасатели должны быть забронированы на 100%. И это уже компетенции и ответственности Кабинета министров Украины... Думаю, что спасатели в контексте законодательного регулирования и в контексте задач, которые они выполняют, – обеспечивают функционирование государства и спасение людей. Поэтому я не думаю, что будут какие-то попытки их мобилизовать,
– отметил Вениславский.
Вопрос таки могут вынести на рассмотрение
Также нарде добавил, что ни в парламенте, ни в правительстве не ведутся разговоры о снятии бронирования с полицейских и спасателей. Однако, если подобные предложения будут, этот вопрос вынесут на Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
"Концепция национальной безопасности и обороны охватывает деятельность и обеспечение правопорядка и безопасности граждан Украины, что обеспечивается соответствующими службами. Поэтому я надеюсь, что Кабинет Министров Украины взвешенно подойдет к этой проблеме", – подчеркнул Федор Фениславский.
При этом он отметил, что этот вопрос также поднимут на заседании комитета, если будут какие-то сигналы о том, что есть намерения снять бронь с ГСЧСиков или с полицейских.
Разговоры об отмене бронирования
- Об отмене бронирования для спасателей писал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. В СМИ также появлялись сообщения о возможной отмене брони и для полицейских.
- На сайте правительства зарегистрирована петиция о брони для спасателей и всего за несколько дней она набрала необходимые 30 тысяч подписей.