В одной из областей проверят критически важные предприятия относительно бронирования

В северо-западной области Украины проверят критически важные предприятия относительно бронирования. В частности, там будут проверять злоупотребления.

Глава областной военной администрации Юрий Погуляйко заявил 14 октября, что по этому поводу уже провели совещание.

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Что известно о проверке предприятий

Глава Волынской ОВА заявил, что 14 октября провел совещание, на котором были:

представители силовых структур,

Территориального центра комплектования и социальной поддержки,

государственной налоговой инспекции.

На совещании говорили о выполнении мобилизационных задач в области и злоупотреблениях при бронировании.

Такие случаи есть, поэтому приняли решение провести аудит "критических" предприятий на предмет выявления злоупотреблений при бронировании своих работников,

– заявили в ОВА.

Глава области Юрий Погуляйко добавил, что война продолжается, и мобилизационные задачи, поставленные Генштабом, надо выполнить, а злоупотребления в вопросах брони и отсрочек – недопустимы.

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Кстати, ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский возмутился тем, что у нас полтора миллиона человек забронированы. Нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что у него информации нет, он не общался с президентом.

В то же время политик подтвердил, что есть злоупотребления в процессе реализации возможностей, которые дали предприятиям и организациям. Также Вениславский согласился с тем, что руководители различных предприятий наживаются на забронированных.