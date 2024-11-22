Новые правила бронирования работников: что изменится с декабря 2024 года

Кабмин 15 ноября 2024 года утвердил обновленные правила бронирования работников и критерии для предоставления статуса критически важного предприятия. Изменения направлены на обеспечение баланса между потребностями Вооруженных Сил и рынком труда.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NV. Отныне забронировать сотрудников смогут только те компании, которые соответствуют определенным требованиям.

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Правительство представило новые критерии для бронирования

Среди новых критериев для компаний, желающих забронировать своих работников:

средняя зарплата работников предприятия – не менее 20 000 грн в месяц (2,5 минимальные зарплаты);

зарплата забронированных работников также должна соответствовать этому критерию;

отсутствие задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ).

В Кабмине считают, что такие условия помогут избежать злоупотреблений и борьбы с теневой занятостью.

Кто будет предоставлять статус критически важного предприятия

Новые правила предусматривают, что статус критически важного предприятия будут присваивать соответствующие ведомства в зависимости от отрасли:

Минэкономики – общее управление;

Минэнергетики – для энергетических предприятий;

Минобороны – для оборонно-промышленного комплекса;

ОВА и ТЦК – для малого и среднего бизнеса.

Юрист объединения "Актум" Игорь Мунтяну объяснил, что новые правила призваны предотвратить манипуляции с юридическим адресом предприятий.

Теперь областные военные администрации будут передавать свои критерии на согласование Минобороны и Минэкономики, что минимизирует субъективность в решении.

Бронирование через портал "Дія"

С 1 декабря все заявки на бронирование работников будут подаваться исключительно через веб-портал "Дія". Как уточнил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, использование портала позволит интегрировать данные в электронные системы и ускорит процесс рассмотрения заявок.

Для предприятий введен ежемесячный мониторинг соответствия новым критериям. Компании, которые уже имеют статус критически важного, должны переоформить бронирование сотрудников до 28 февраля 2025 года.

Кабмин обещает внести изменения в нормативные документы, регламентирующие этот процесс, а также определить механизм лишения статуса в случае нарушений.