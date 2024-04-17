По его словам, сейчас из 155 человек дирекций государственных передвижных цирковых коллективов забронированы только 14. Карандеев отметил, что это критическая часть "без которой этому предприятию нет смысла работать".

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Почему забронированы работники цирка

Глава Министерства культуры Ростислав Карандеев отметил, что деятели культуры участвуют в мероприятиях восстановления ментального здоровья.

Есть дети, есть семьи военнослужащих, которые нуждаются сегодня во внимании и культурно-образовательной услуги, которая помогает им выжить в условиях войны, сбалансировать, к сожалению, ту трагическую информацию, которая идет со всех сторон,

– отметил он.

Он добавил, что это значительная миссия для всех работников, что работают там, в частности, для 155 членов дирекций государственных мобильных цирковых коллективов, среди которых только 46 являются военнообязанными.

"Мы забронировали только 14, а восемь человек мобилизованы, поэтому осталось 32 незабронированных. Мы забронировали только критическую часть людей, без которых этому предприятию нет смысла работать", – подчеркнул глава Минкульта.

Карандеев добавил, что деятели коллективов также привлечены к работе в отдаленных местах, куда не едут большие коллективы, в частности, деоккупированные территории, прифронтовые регионы, а также госпитали, где основная аудитория – украинские военнослужащие.

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