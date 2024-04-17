За його словами, наразі зі 155 людей дирекцій державних пересувних циркових колективів заброньовані лише 14. Карандєєв зауважив, що це критична частина "без якої цьому підприємству немає сенсу працювати".

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Чому заброньовано працівників цирку

Голова Міністерства культури Ростислав Карандєєв зауважив, що діячі культури беруть участь у заходах відновлення ментального здоров'я.

Є діти, є сім'ї військовослужбовців, які потребують сьогодні уваги та культурно-освітньої послуги, яка допомагає їм вижити в умовах війни, збалансувати, на жаль, ту трагічну інформацію, яка йде зі всіх сторін,

– зазначив він.

Він додав, що це значна місія для всіх працівників, які працюють там, зокрема, для 155 членів дирекцій державних мобільних циркових колективів, серед яких лише 46 є військовозобов'язаними.

"Ми забронювали лише 14, а вісім людей мобілізовані, тому залишилось 32 незаброньованих. Ми забронювали лише критичну частину людей, без яких цьому підприємству немає сенсу працювати", – підкреслив очільник Мінкульту.

Карандєєв додав, що діячі колективів також залучені до роботи у віддалених місцях, куди не їдуть великі колективи, зокрема, деокуповані території, прифронтові регіони, а також госпіталі, де основна авдиторія – українські військовослужбовці.

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