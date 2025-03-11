В Дии временно не будет работать услуга бронирования: когда именно

Во вторник, 11 марта, в сервисе Дия не будет работать услуга бронирования работников. Эта функция не будет работать с 09:00 до 18:00.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу портала.

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Временно не будет работать бронирование в Дие

Известно, что услуга бронирования работников на портале Дия не будет работать во вторник, 11 марта, с 09:00 до 18:00.

Команда Дии совершенствует взаимодействие с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, которые приняли решение о критичности предприятий,

– говорится в сообщении.

В Дии советуют работодателям, которые хотят забронировать сотрудников, сделать это заранее. Еще один вариант – взяться за это уже после восстановления услуги. По всем деталям – их будут сообщать в обновлениях.

Обратите внимание! Правительство Украины продлило действие отсрочек забронированных работников до 31 марта 2025 года, ранее изменили критерии критически важных предприятий.