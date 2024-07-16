Правительство объяснило особенности бронирования работников оборонно-промышленного комплекса

Работники некоторых предприятий оборонно-промышленного комплекса имеют право на бронирование. Для этого предприятия должны соответствовать одному из двух определенных критериев.

В частности, бронь от мобилизации могут получить работники предприятий, которые производят вооружение, военную и специальную технику, боеприпасы и их составные части, предоставляют услуги по разработке, ремонту, модернизации вооружения и техники, боеприпасов, их составных частей. Эти подразделения ОПК могут получить статус таких, что имеют важное значение для национальной экономики.

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Критически важные предприятия могут бронировать до 100% работников

Для того, чтобы предприятия имели возможность бронировать своих работников, им нужно соответствовать одному из двух критериев.

Во-первых, они должны находиться в состоянии выполнения госконтракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем государственного контракта. Такие предприятия также могут иметь прямой договор с военными частями. Или же – заниматься производством вооружения, боеприпасов и техники за средства внебюджетных источников, в частности, благотворительной помощи.

"При этом товары оборонного назначения обязательно должны быть поставлены в воинские части Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Независимо от источника финансирования, более 50% от общего объема производства предприятия должны составлять товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период)", – отмечают в министерстве.

Во-вторых, предприятия ОПК должны получать финансовую государственную поддержку в виде грантов согласно Порядку предоставления финансовой поддержки для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны.

В Минстратегпроме также отметили, что они не занимаются непосредственно бронированием работников, а лишь утверждают критерии и определяют соответствия предприятий на возможность бронирования.

Статус критически важного для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса позволяет бронировать до 100% сотрудников независимо от военно-учетной специальности,

– также добавили там.