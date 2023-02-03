Бронирование работников: 7 признаков того, что предприятие – критически важное для экономики

Кабмин обнародовал обновленные правила бронирования от мобилизации. В частности, определили, кто, как и в каком количестве может забронировать своих работников.

Правила бронирования касаются военнообязанных, работающих в органах власти, а также на предприятиях, которые критически важны для экономики, или производят товары и оказывают услуги военным. Об этом подробно информирует 24 Канал.

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7 признаков, что предприятие является критически важным для экономики

В целом Правительство определило 7 критериев, согласно которым определяются предприятия и организации, критически важные для экономики Украины, а их руководители имеют право забронировать своих работников. В частности:

предприятие должно за год уплатить совокупно налогов, сборов и платежей на сумму 1,5 миллиона евро;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) должна достигать не менее 32 миллионов евро за отчетный налоговый год;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с правительственным перечнем объектов госсобственности;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или потребностей территориального общества (критерии для определения должны установить местные власти);

у предприятия нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

средняя зарплата застрахованных работников за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за соответствующий период;

предприятие является резидентом портала "Дія.City".

Учитывая критерии, можно сделать вывод, что быть забронированным по этому основанию смогут только работники крупных предприятий и крупных налогоплательщиков, которых в каждом регионе есть незначительное количество. Поэтому только работники общеизвестных брендов и лидеров отраслей смогут получить бронирование по этому основанию,

– убежден юрист Владислав Юрчак.

Какие еще предприятия и организации определены как критически важные

Заметим, что бронировать своих работников могут и другие критически важные предприятия. Среди них: специализированные учреждения ООН; зарубежные дипломатические учреждения в Украине; представительства донорских учреждений; исполнители проектов международной технической помощи; представительства международных организаций; международные и украинские неправительственные организации, реализующие проекты на средства международных партнеров.

Соответствие всем 7 критериям приветствуется, но все же не обязательно, чтобы предприятие сочли критически важным. В Кабмине считают, что оно должно отвечать по меньшей мере трем критериям из семи.Заметим, что есть исключение. В частности, предприятия топливно-энергетического комплекса, телевизионные медиа и предприятия в сфере здравоохранения, образования и науки, спорта, соцзащиты должны соответствовать не менее 2 критериям из 7.