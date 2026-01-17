Бронь получат не все: юрист объяснил, сколько должен зарабатывать военнообязанный в 2026 году

После принятия госбюджета на 2026 год в Украине обновились требования к размеру заработной платы для бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. Порядок бронирования регулируется постановлением Кабмина.

Бронирование можно оформить полностью онлайн. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Лидии Карплюк для "РБК-Украина".

Какой должна быть заработная плата для получения бронирования?

Согласно постановлению Кабмина № 76 от 27 января 2023 года, работникам критически важных предприятий, которые подлежат бронированию, в течение всего срока отсрочки должна начисляться ежемесячная заработная плата. Ее размер не может быть ниже минимальной по стране, умноженную на коэффициент 2,5.

Кроме того, одним из критериев для отнесения предприятия к критически важному является средняя заработная плата застрахованных работников за последний календарный месяц – она также должна составлять не менее минимальной зарплаты, умноженной на коэффициент 2,5.

Обратите внимание! В соответствии с Законом "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", с 1 января минимальная заработная плата установлена на уровне 8 647 гривен.

Для соответствия требованиям средняя зарплата на предприятии и зарплата забронированного работника в 2026 году должны быть не ниже 21 617,5 гривны.

Как происходит процедура бронирования?

Процедура бронирования происходит полностью онлайн через портал Дія. Благодаря постановлению № 1608 срок обработки заявок сокращен до 24 часов в рамках экспериментального периода.

Данные работников автоматически проверяются через государственные реестры, а подтверждение бронирования осуществляется в электронном виде – через QR-код в приложении Резерв+.

Кроме того, благодаря недавним изменениям в законодательстве, предприятиям оборонно-промышленного комплекса разрешено получать полную бронь на 45 дней для урегулирования вопросов со штрафами в ТЦК – в этот период мобилизация работников запрещена.

Что известно об изменениях в мобилизации на 2026 год?