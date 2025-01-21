Человека, у которого есть бронирование, должны подать на новое: в Минцифры объяснили нюансы процесса

В Минцифры объяснили, как проходит процедура перебронирования. Там заверили, что система работает стабильно.

Сбоев в работе услуги не прогнозируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Валерию Коваль, заместителя директора развития электронных услуг Минцифры в эфире телемарафона.

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Какие нюансы процедуры бронирования

Оружия в системе не будет, поскольку есть пошаговый алгоритм действий, которые должен сделать руководитель предприятия.

Для получения бронирования на портале "Дія" надо выбрать услугу бронирования, ввести данные работника и отправить на обработку. Если предприятие уже имеет статус критического, то такое заявление обработается без ожидания 72 часов.

Если же бронирование вскоре заканчивается, то предприятие может аннулировать действующее бронирование и подать сразу на новое. В течение 72 часов оно будет выдано, если предприятие имеет статус критического.

Так предприятие может вовремя перебронировать своих важных работников.