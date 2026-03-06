На 45 дней и не для всех: в Дии появится бронирование работников, находящихся в розыске ТЦК
- В Украине введут механизм бронирования работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса и критически важных компаний для ВСУ.
- Услуга позволит бронировать сотрудников на срок до 45 дней, даже если у них есть проблемы с военным учетом, с функционалом, доступным на портале Дія до конца марта 2026 года.
Для предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, критически важных для ВСУ, введут новый механизм бронирования работников. Он позволит временно забронировать сотрудников даже при наличии проблем с военным учетом.
Минцифра работает над развитием функционала портала "Дія". Об этом в колонке для "РБК-Украина" рассказывает заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.
Как теперь можно будет временно забронировать военнообязанных, которые находятся в розыске в ТЦК?
В Украине введут отдельный инструмент бронирования работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и компаний, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.
Новая услуга позволит таким предприятиям бронировать сотрудников на срок до 45 календарных дней, даже если у них есть нерешенные вопросы с военным учетом. В частности, речь идет о случаях, когда отсутствуют или некорректные учетные данные, или работник находится в розыске. Согласно условиям, работники будут получать бронирование на период до 45 дней с момента начала трудовых отношений, но не позднее даты завершения статуса критичности предприятия.
Ожидается, что соответствующий функционал станет доступным на портале Дія до конца марта 2026 года.
Что нужно знать о бронировании в 2026 году?
Под бронирование в 2026 году подпадает несколько категорий военнообязанных, в частности фермеры. Фермеры могут получить бронирование от мобилизации, если их хозяйство имеет статус критически важного предприятия в сельском хозяйстве. Чтобы получить соответствующий статус, предприятие должно иметь годовой доход не менее 40 миллионов гривен и заниматься производством, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции.
Также бронирование могут получить работники предприятий, которые работают для обеспечения ВСУ. Государственные органы и предприятия критически важных отраслей могут бронировать работников от мобилизации, если они выполняют мобилизационные задачи или предоставляют услуги ВСУ.
Также Производители трансформаторного оборудования могут бронировать 100% своих сотрудников для бесперебойной работы. Важно, что Правительство уменьшило количество критериев для признания компании критически важной до двух вместо трех.