Кто может забронировать 100% военнообязанных работников: объяснение нового порядка
Согласно новому указу правительства о порядке бронирования работников во время мобилизации большинство предпринимателей могут забронировать 50% своих работников. Однако есть моменты, когда разрешено бронирование и 100%.
Об этом сообщил заместитель Министра экономики Украины Игорь Фоменко во время брифинга относительно нового порядка бронирования военнообязанных, передает 24 Канал.
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КМУ определяет список этих учреждений-организаций. Согласно этому списку определяются критически важными и они не подлежат под ограничение 50% от количества военнообязанных,
– отметил Игорь Фоменко.
Однако возможно бронирование и меньшего количества работников. Так, по словам Фоменко, предварительно было предложение снизить количество до 40%.
И все же после обсуждений с Генеральным штабом и Министерством обороны было договорено, что 50% военнообязанных – это то, что оптимально разрешено и урегулировано постановлением.
Кроме того, бизнес сам может определять тот функционал, который им нужен для их деятельности: для этого они должны сформулировать аргументацию и представить ОВ на согласование.
"Нет четко определенных критерий, каждый раз это будет отдельный порядок", – добавил Фоменко.
Больше о постановлении о бронировании работников
- Кабинет Министров Украины 27 января утвердил новый порядок бронирования военнообязанных работников.
- Предприятия, которые считаются критически важными, могут забронировать до 50% своих работников, военнообязанных на срок до 6 месяцев.
- Кроме того, военнообязанные руководители указанных предприятий и их заместители, а также работники ТЭК по перечню Минэнерго подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.
К теме В каких условиях могут призвать забронированного работника в УкраинеОбратите внимание! Бронирование, уже предоставленное работнику по старой процедуре, будет оставаться действительным в течение срока, на который они были предоставлены.