Потеряют ли бронь от мобилизации трудоустроенные после 18 мая: что говорят в Минэкономики

Работники критически важных предприятий, которые были трудоустроены уже после 18 мая 2024 года, смогут получить бронирование от мобилизации. Это произойдет в общем порядке.

Об этом изданию "РБК-Украина" рассказали их источники в Министерстве экономики, сообщает 24 Канал.

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Бронь от мобилизации трудоустроенным после 18 мая

Как отметили в Минэкономики, военнообязанные работники, которые трудоустроились после 18 мая 2024 года могут быть забронированы по общему порядку, как и другие.

Согласно новому порядку о бронировании, критически важное предприятие может забронировать работника, если он:

состоит на воинском учете, вовремя обновил военно-учетные данные и не находится в розыске;

официально трудоустроен на предприятии;

имеет начисленную зарплату более 20 тысяч гривен.

Кроме этого, там заметили, что никаких требований относительно даты трудоустройства работника в новых требованиях к бронированию нет.

В частности, порядок бронирования предусматривает, что 18 мая 2024 года является датой, по состоянию на которую фиксируется количество работников на предприятии для бронирования. Это позволит предприятиям не уменьшать численность работников, которые будут забронированы (безотносительно к конкретным работникам). Эта норма действовала и в предыдущей редакции порядка о бронировании.

"Например: На предприятии по состоянию на 18.05.2024 работало 100 военнообязанных. Забронировано 50 работников. С 18.05.2024 до 01.12.2024 в результате призыва в ВС Украины 20 военнообязанных (из числа не забронированных). Несмотря на уменьшение численности военнообязанных до 80 человек – бронированию будут подлежать 50 человек (50% от 100, а не от 80)", – объяснили в издании.