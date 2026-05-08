Все ли священники могут получить бронирование во время войны: ответ эксперта

Религиозные организации Украинской православной церкви не попали в Перечень критически важных. Главная причина – проблемы УПЦ с юридическим уставом.

Об этом первый заместитель председателя ГЭСС (Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести) Виктор Войналович рассказал в комментарии для Общественного Хмельницкого.

Бронируют ли священников УПЦ?

Эксперт рассказал, что УПЦ не попала в Перечень из более 9000 религиозных организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Поэтому Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести не может предоставить им возможность бронировать собственных священников во время мобилизации от призыва на военную службу.

УПЦ не смогли признать критически важной из-за проблем юридического характера. Для того, чтобы определенная религиозная организация попала в перечень критически важных, она должна иметь четкий юридический устав. В нем должно быть прописано ее полное официальное название.

Виктор Войналович объяснил, что она имеет проблемы с законом Украины "О свободе совести и религиозных организациях", который был изменен в 2018 году. В нем сказано, что религиозные организации, руководящий центр которых расположен в государстве, которое законом признано таким, что осуществило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины, должны были изменить свое название и внести эти изменения в устав.

Официальное название Украинской православной церкви утратило силу, потому что организация должна была внести изменения в течение девяти месяцев после того, как закон начал действовать. Именно поэтому ГЭСС не может включить религиозные организации УПЦ в перечень критически важных. Поэтому их священники не имеют бронирования от призыва на военную службу во время мобилизации.

