Можно ли отказаться от службы из-за веры?

Суд рассматривал дело, в котором военнообязанный получил боевую повестку, но хотел отказаться от службы. Специалисты пытались определить, может ли статус "добросовестного отказника" быть законным основанием не служить. Об этом говорится в материалах судебного разбирательства.

Так судьи проанализировали все риски и законодательство и определили, можно ли освободить человека от уголовной ответственности за уклонение от призыва из-за его веры.

Проблема заключалась в том, что статья 35 Конституции гарантирует свободу мировоззрения и вероисповедания. В то же время во время военного положения некоторые права и свободы человека могут быть ограничены.

Во время войны баланс веры и обязанности защищать Украину становится особенно острым. На практике суды “суды разграничивают право на свободу вероисповедания и обязанность защищать государство.

Мужчина, которого обвиняли в уклонении от призыва после прохождения военно-врачебной комиссии. Во время обжалования приговора по статье 336 Уголовного кодекса Украины объяснял, что служить он не может из-за религиозных убеждений, ведь принадлежит к объединению церквей евангельских баптистов. Так вера запрещает ему брать в руки оружие и принимать присягу. Мужчина просил назначить ему альтернативную службу, несмотря на отсутствие такого механизма.

Важно! Добросовестным отказом называется право человека не проходить военную службу по религиозным или мировоззренческим убеждениям. Сейчас фактически не существует отдельной процедуры для людей, которым вера запрещает воевать.

Каким было решение суда?

Судьи искали баланс и пытались выяснить, может ли отсутствие процедуры альтернативной службы во время мобилизации быть оправданием лица, отказавшегося от службы из-за религии.

В мирное время были возможности, чтобы человек мог дать добросовестный отказ. Но сейчас такое решение может угрожать защите государства. Поэтому интересы национальной безопасности становятся выше и позволяют правомерно ограничивать определенные аспекты свободы религии. Поэтому в этом деле суд объяснил специфику учета мировоззрения лица во время, когда идет война. Судьи определили, в каких случаях ответственность за уклонение от службы возможна.

Фактически суд дал понять, что сама принадлежность к религиозной общине не гарантирует освобождение от мобилизации. Закон прямо не предусматривает механизма альтернативной службы в условиях военного положения. Для многих, кто хотел избежать мобилизации из-за веры, это становится невозможно.

Что известно об альтернативной службе в Украине?

Согласно Конституции, человек имел право не идти в армию, если их этого не позволяла вера. Тогда нормы пытались урегулировать законопроектом №3633, который изъял понятие "срочная военная служба" и заменил его на альтернативную службу. Но ни в мирное, ни в военное время, этот вопрос возможности прохождения невоенной службы решить не удалось.

Несмотря на это, верующие обращаются в суд, чтобы отстоять свое конституционное право. Однако примеры судебных решений четко показывают, что таких граждан не освобождали от мобилизации. Вероятно, это почти невозможно из-за сложности доказательства религиозных убеждений.

Мобилизационное законодательство определяет лиц, которые не подлежат мобилизации. Однако в списке нет отсрочки для тех, кто проходил альтернативную службу.