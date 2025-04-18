Оформили бронь после повестки: можно ли избежать мобилизации – объясняет юрист

Даже действующая бронь не всегда защищает от мобилизации, если ее оформили слишком поздно. Важно понимать, какой тип повестки вы получили и что делать в каждом случае.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерину Анищенко. Она объяснила, что все зависит от типа повестки.

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Бронь в “Действия” – не панацея

Если это была повестка на уточнение данных, а бронь появилась во время прохождения ВВК – мобилизация не должна состояться. Если же это уже боевая повестка (с датой прибытия в ТЦК с вещами), тогда даже действующее бронирование, оформленное позже, может не спасти – в 99% случаев человека мобилизуют.

С конца 2024 года бронирование подтверждается автоматически в “Дії”. Однако, если оно там не отображается, даже наличие бумажных документов не гарантирует отсрочки. Работники ТЦК могут просто не знать, что человек забронирован - часто из-за того, что работодатель не провел сверку с территориальным центром.

Закон не обязывает проходить ВВК перед оформлением брони. Но многие работодатели настаивают на этом, в частности для лиц, которые ранее были временно непригодными или не проходили комиссию вообще. С 2024 года ВВК следует проходить ежегодно, даже если бронь уже есть.

Если бронирование оформлено после даты выполнения боевой повестки - шанс избежать мобилизации практически отсутствует. Юристы советуют заранее сверять информацию с ТЦК и держать контакт через работодателя.