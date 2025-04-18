Про це розповідає 24 Канал з посиланням на адвокатку юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерину Аніщенко. Вона пояснила, що все залежить від типу повістки.

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Бронь у Дії – не панацея

Якщо це була повістка на уточнення даних, а бронь з’явилася під час проходження ВЛК – мобілізація не має відбутись. Якщо ж це вже бойова повістка (з датою прибуття до ТЦК із речами), тоді навіть чинне бронювання, оформлене пізніше, може не врятувати – в 99% випадків людину мобілізують.

З кінця 2024 року бронювання підтверджується автоматично в Дії. Проте, якщо воно там не відображається, навіть наявність паперових документів не гарантує відстрочки. Працівники ТЦК можуть просто не знати, що людина заброньована — часто через те, що роботодавець не провів звірку з територіальним центром.

Закон не зобов'язує проходити ВЛК перед оформленням броні. Але багато роботодавців наполягають на цьому, зокрема для осіб, які раніше були тимчасово непридатними або не проходили комісію взагалі. З 2024 року ВЛК слід проходити щорічно, навіть якщо бронь уже є.

Якщо бронювання оформлене після дати виконання бойової повістки — шанс уникнути мобілізації практично відсутній. Юристи радять заздалегідь звіряти інформацію з ТЦК і тримати контакт через роботодавця.