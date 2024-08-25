Бронирование от мобилизации через Дию: кто может воспользоваться услугой

В Дии появилась возможность получить бронирование от мобилизации. Услуга доступна с 17 июля 2024 года.

Также в Дії можно получить военно-учетный документ с QR-кодом за 10 минут. Бронирование могут получить только определенные категории военнообязанных, пишет 24 Канал.

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Кто может получить бронирование в приложении Дии

Через Дию могут бронировать работников руководители критически важных предприятий и предприятий, которые обеспечивают потребности Сил обороны Украины. Эти компании есть в Едином перечне.

У Минобороны объясняли, что забронировать работников в Дие можно таким способом:

руководитель компании подает списки военнообязанных сотрудников и утверждает заявление электронной подписью;

система проверяет, трудоустроен ли человек официально и есть ли данные о нем в реестре Обериг;

Дия пришлет уведомление руководителю о результате рассмотрения в течение суток.

Система автоматически переведет военнообязанного на специальный воинский учет, после чего он будет считаться забронированным. Если решение положительное, информация о бронировании сотрудника появляется в приложении Резерв+. Выписку о бронировании можно будет загрузить на портале Дия и при необходимости распечатать,

– объясняли в министерстве.

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Однако не могут быть забронированы через Дию:

призывники, исключены или те, кто не находится или сняты с воинского учета, резервисты, имеют отсрочку или бронирование;

работники, моложе или старше 18 – 60 лет, не трудоустроены в этой компании, не имеют данных в Реестре военнообязанных.

Более того, подать списки военнообязанных работников на бронирование не могут: