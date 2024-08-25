Також у Дії можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом за 10 хвилин. Бронювання можуть отримати тільки певні категорії військовозобов'язаних, пише 24 Канал.

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Хто може отримати бронювання в застосунку Дія

Через Дію можуть бронювати працівників керівники критично важливих підприємств та підприємств, які забезпечують потреби Сил оборони України. Ці компанії є в Єдиному переліку.

У Міноборони пояснювали, що забронювати працівників у Дії можна таким способом:

керівник компанії подає списки військовозобов'язаних співробітників та затверджує заяву електронним підписом;

система перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно та чи є дані про неї у реєстрі Оберіг;

Дія надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.

Система автоматично переведе військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік, після чого він вважатиметься заброньованим. Якщо рішення позитивне, інформація про бронювання співробітника з'являється у застосунку Резерв+. Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія та за потреби роздрукувати,

– пояснювали в міністерстві.

Важливо Нове про бронювання працівників під час мобілізації: то має право, порядок оформлення та термін

Проте не можуть бути заброньовані через Дію:

призовники, виключені чи ті, хто не перебуває або зняті з військового обліку, резервісти, мають відстрочку чи бронювання;

працівники, молодші або старші за 18 – 60 років, не працевлаштовані в цій компанії, не мають даних у Реєстрі військовозобов'язаних.

Ба більше, подати списки військовозобов'язаних працівників на бронювання не можуть: